Expertin über Völkermordklage gegen Israel: „Beweisstandard ist hoch“

Das ist eine Frage der Beweiswürdigung. War die Aussage Ausdruck des Schocks nach den traumatischen Ereignissen oder ist von politisch Verantwortlichen nicht gerade in Extremsituationen gefordert, Emotionen nicht weiter zu schüren und stattdessen klare rechtliche Rahmenbedingungen aufzuzeigen? Inwieweit flossen manche Aussagen danach in Befehlsketten ein? Diese Einordnung werden die Richter vornehmen müssen.

© Anadolu via Getty Images/Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/Anadolu via Getty Images Essensausgabe in Gaza

Am IGH ist die Hürde für die Feststellung eines Genozids hoch: Die Völkermordabsicht muss die „einzige vernünftige Schlussfolgerung“ aus den Indizien sein. Israel könnte also sagen: Wenn wir wirklich versucht hätten, die Palästinenser als Volk auszulöschen, dann hätten wir keinen Waffenstillstand vereinbart, keine Hilfsgüter verteilt …

Die Vertreibung oder zwangsweise Überführung an sich ist keine strafbare Handlung im Sinne der Völkermordkonvention. Wenn sie mit Gewalt einhergeht und es zu Tötungen oder Körperverletzungen kommt, dann liegen allerdings relevante Handlungen vor und es wird auf den Nachweis der Vernichtungsabsicht ankommen. Auch die Überführung von Kindern von einer Gruppe in eine andere gehört dazu. Ansonsten können Vertreibung und Zwangsüberführung Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen darstellen. Es gibt aufgrund der Schutzpflichten der Kriegsparteien aber auch Rechtfertigungen, warum Menschen zwangsweise überführt werden, z.B. als Schutzmaßnahme vor einer Bombardierung. Werden aber Menschen vertrieben, um eine geschützte Gruppe zu zerstören und es kommt zu Tötungen oder es sind auch Kinder dabei, dann könnte es sich um Völkermord handeln. Es geht um den Kontext.

Genozide beginnen oft mit Vertreibung, wie während des Holocaust, in Namibia oder bei den Armeniern im Osmanischen Reich. Auch in Gaza werden Menschen vertrieben.

Was ist der Unterschied zwischen Genozid und „Acts of Genocide“?

Myanmar wird vor dem IGH Genozid an den Rohingya vorgeworfen. Deutschland und andere Länder wollen, dass der IGH die hohe Beweisschwelle für die Absicht senkt. Das Verhalten müsse stärker berücksichtigt werden, zum Beispiel Zwangsvertreibungen und Gewalt gegen Kinder. In Gaza wurden Zehntausende Kinder getötet, die meisten Menschen wurden mehrfach vertrieben. Folgen die Richter der Forderung Deutschlands, müssten diese Kriterien dann auch für Israel gelten?

Besteht die Gefahr, dass die Debatte über Völkermord von anderen schweren Kriegsverbrechen ablenkt?

Reisinger Coracini

Nicht unbedingt, denn die Handlungen überschneiden sich. Die Essenz der Debatte ist das Leid der Zivilbevölkerung, und der Völkermord gibt dem einen greifbaren Namen. Er gilt als das verwerflichste Verbrechen, das man sich vorstellen kann. Fälschlicherweise, denn eigentlich gibt es innerhalb der Völkerstraftaten keine Hierarchie: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression stehen rechtlich auf einer Ebene. Letztlich ist es eine diffizile juristische Diskussion, inwieweit Tatbestandselemente von Völkerstraftaten erfüllt wurden. Diese Debatte lenkt eher davon ab, was vor Ort passiert. Wenn man etwas verhindern will, dann ist es irrelevant, wie das später in Gerichtsverfahren betitelt wird. Der „Vorteil“ der Völkermordkonvention ist, dass sie, anders als andere Verletzungen des Völkerrechts, in vielen Fällen den Weg zum IGH ermöglicht. Deshalb gibt es derzeit eine Häufung von Verfahren wegen Völkermord.

Wäre es klug, den Begriff Völkermord abzuschaffen und stattdessen alles unter „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zusammenzufassen, wie manche Juristen fordern?

Reisinger Coracini

Den Begriff abzuschaffen, würde uns diese Debatten ersparen.

Und das wäre klug?

Reisinger Coracini

Theoretisch ja, praktisch nein. Das gesamte Völkerstrafrecht musste den Staaten abgerungen werden, weil oft staatliche Akteure involviert sind. Eine breit akzeptierte Konvention aufzugeben, wäre fatal. Die Völkermordkonvention war ein wichtiger Schritt, um den Holocaust rechtlich zu fassen. Man war sich darüber schnell einig, doch die Definition ist eng. Man wollte den Holocaust abbilden, die Planung zur Ausrottung der europäischen Juden. Das war ein Völkermord in einem nie da gewesenen industrialisierten Ausmaß. Die Frage ist, ob dieses Ausmaß immer erreicht werden muss, vor allem, weil die Konvention auch zur Verhinderung von Völkermord gedacht ist. Es kann passieren, dass wir uns in juristischen Spitzfindigkeiten aufreiben, statt zu sagen: Was hier passiert, das sollte nicht geschehen, das ist eine Völkerstraftat. Der Fokus sollte stärker auf die Opfer gerichtet sein.

Es braucht also die Genozidforschung, aber nicht den Straftatbestand?

Reisinger Coracini

Wir müssen uns der Grenzen des Straftatbestandes bewusst sein. Ein Schritt nach vorne könnte in der Besinnung auf den Ursprung des Tatbestands des Völkermordes und einer Aufwertung der "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" liegen. Verhandlungen zu einer umfassenden Konvention werden derzeit im Rahmen der Vereinten Nationen geführt.