Österreich – lässig oder unzuverlässig?

Erklärt Ihr Morgenpostler Fremden das österreichische Wesen, tut er das mit Hinweis auf die geografische Lage unseres Heimatlandes. So wie Österreich zwischen Deutschland und Italien liegt, seien auch die Österreicherinnen und Österreicher charakterlich zwischen Deutschen und Italienern einzuordnen. Im positiven Sinn bedeutet das: verlässlich wie die Deutschen, lässig wie die Italiener. Im negativen: verkrampft wie die Deutschen, unzuverlässig wie die Italiener. Wobei es auch lässige Deutsche (Helge Schneider) und weniger lässige Italiener (Al Bano) gibt.

Während die ersten deutschen Touristen ihren Urlaub wieder beenden, haben die Ferien in Italien mit Mariä Himmelfahrt erst so richtig begonnen. Dort nennen sie es „Ferragosto“. Alles steht, nichts bewegt sich. Das ganze Land fällt in ein gesamtstaatlich erwünschtes Sommerloch, trotz Krisen, Waldbränden und Neuwahlen am 25. September. Diesbezüglich sind wir Österreicher eher deutsch. Für ein Sommerloch ist bei uns kein Platz. Es verschwindet angesichts landes- und weltweiter Krisen. profil-Kollege Sebastian Hofer findet dies bedauerlich und analysiert in seinem Artikel „Lob des Sommerlochs“, wie „aus der Saure-Gurken-Zeit die Waldbrandsaison wurde“. Die Bedeutung von Löchern wird ohnehin grob unterschätzt. Dass an einem Sieb Löcher sogar die Hauptsache sind, wusste beispielsweise schon Joachim Ringelnatz.

Niente-dolce-far-niente

Zerstörer des heurigen Sommerlochs aus Journalistensicht ist einerseits Bundeskanzler Karl Nehammer, der krisenbedingt und sehr deutsch seinen Urlaub absagte. Zum anderen störten die Freiheitlichen das Dolce-far-niente in den Redaktionsstuben. Ruchbar wurde, dass ein FPÖ-Mann seine Wiener Parteifreunde anonym angezeigt hatte, die wiederum spekulierten, wer in der FPÖ noch davon wusste. Das klingt dann doch sehr italienisch – profil kennt die Hintergründe.