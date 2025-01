Wie die blau-schwarze Energiepolitik aussehen könnte

„Wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande“, schrie AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel am Wochenende beim Parteitag der Alternative für Deutschland im sächsischen Riesa ihren Anhängerinnen und Anhängern zu. Die FPÖ-Schwesterpartei in Deutschland ließ tief blicken, welche Energiepolitik sie am liebsten einschlagen würde: Subventionen und Förderprogramme für den Klimaschutz streichen und das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz abschaffen. Ebenso möchte Weidel stillgelegte Atomkraftwerke reaktivieren und die Laufzeiten für Kohlekraftwerke verlängern.

Am Montag präsentierten FPÖ und ÖVP einen grundsätzlichen Fahrplan, wie sie das Budget sanieren wollen. Kürzen oder streichen möchten blau-schwarz unter anderem den Klimabonus, das Klimaticket, steuerliche Begünstigungen für E-Autos sowie die Förderung von Photovoltaikanlagen.

Klimaförderungen einzusparen, könnte Österreich langfristig mehr schaden, als es kurzfristig bringt. Denn weicht man vom unter ÖVP und Grünen eingeschlagenen Weg ab, sorgt das nicht nur für Verunsicherung und Planungsunsicherheiten bei Unternehmen. „Wenn wir unsere Klimaziele bis 2030 nicht erreichen, dann drohen Nachkäufe von CO2-Verschmutzungsrechten, die teuer sind, dann gibt es Rechnungen, die gehen bis Richtung neun Milliarden Euro“, sagte der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstitutes Gabriel Felbermayr am Sonntag in der ORF-Pressestunde. „Das will man sicher nicht, und das würde die Budgetkonsolidierung, über die wir hier sprechen, noch einmal deutlich erschweren“, so der Wirtschaftsforscher.

Zumindest die ÖVP steht vor einem weiteren Problem: Für sie könnte die gemeinsame Energiepolitik zur Nagelprobe werden. Denn die Zurufe aus der ÖVP-geführten Wirtschaftskammer (WKO), nicht alle Klimaförderungen zu streichen, werden lauter. So sprach sich etwa der Fahrzeughandelsobmann in der Wirtschaftskammer, Klaus Edelsbrunner, bereits dafür aus, den Kauf von E-Autos weiter zu subventionieren. Und auch Manfred Denk, Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker in der Kammer, appellierte an eine Fortsetzung der Förderungsaktion beim Heizkesseltausch. Geschehe dies nicht, fürchtet die Branche einen Auftragseinbruch, Tausende Arbeitsplätze wären dann in Gefahr.