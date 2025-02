Fiskalratchef Badelt über Regierungsprogramm: „Noch viel Verhandlungsarbeit nötig“

„Hinter uns liegen die vielleicht schwierigsten Regierungsverhandlungen unseres Landes“, begann Stocker seine Rede. Bis spät in die Nacht habe man verhandelt. Das sah man den Dreien auch an. „Mit leichten Augenringen, aber durchaus vital“, wie Meinl-Reisinger später selbst sagte. Unisono betonten die drei Parteivorsitzenden, dass ihnen mit dem Arbeitsprogramm „Jetzt das Richtige tun. Für Österreich.“ Kompromisse gelungen seien. Ganz nach der Devise „beim Reden kommen die Leut zam“, wie Stocker eine österreichische Weisheit bemühte.

151 Tage lang hat Österreich auf eine neue Regierung gewartet. Bis gestern. Wobei, bis die Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos wirklich angelobt ist – voraussichtlich am kommenden Montag – werden wohl noch mindestens vier Tage dazukommen. Den Rekord für die längste Regierungsbildung hat Österreichs erstes Dreierbündnis damit bereits inne. Auch gewartet, freilich weit weniger lang, haben gestern wir Journalistinnen und Journalisten im dritten Stock des Parlaments. „Sie sind schon im Lift“, kündigte eine Pressesprecherin das leicht verspätete Eintreffen der Parteispitzen an. Um kurz nach 11 Uhr war dann auch die Liftfahrt für ÖVP-Chef und baldigen Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), den designierten Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Neos-Parteichefin und Außenministerin in spe Beate Meinl-Reisinger vorbei.

Am Ende der Pressekonferenz wurde dann auch sichtbar, wie eilig es ÖVP, SPÖ und Neos in den Stunden zuvor hatten. „Könnte ich einen Ausdruck des Programms haben?“, fragte ein Journalist einen Pressesprecher der Volkspartei, der seinem Parteichef zum Lift folgte. „Leider nicht, das ist noch gar nicht die finale Fassung“, antwortete der Sprecher, der mit dem Finger auf jenen Stapel Papier zeigte, der kurz zuvor gemeinsam von Stocker, Babler und Meinl-Reisinger in die Kamera gehalten wurde.

Was steht im Regierungsprogramm?

Digital existierte die finale Fassung zu diesem Zeitpunkt längst. Was also steht drinnen im 211 Seiten starken Arbeitsprogramm? Vieles. Manches davon ist auch sehr konkret, wie etwa die Vorhaben im Kapitel „Inflationsbekämpfung und Wohnen“. Dort findet sich nicht nur die Zweckwidmung der Wohnbauförderung für ihren tatsächlichen Zweck: Wohnraum zu schaffen. Sondern auch die Absicht, den Mietzins in Altbauten und im geförderten Wohnbau nicht mehr an den Verbraucherpreisindex (VPI), also die Teuerung, zu koppeln. Bereits ab heuer möchte man die Indexierung aussetzen, 2026 soll sie auf maximal ein Prozent und 2027 auf maximal zwei Prozent festlegt werden.

Ein großer Wurf ist die Einigung auf einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt an der Spitze der österreichischen Justiz. Dafür bedarf es zwar einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat, Bald-Bundeskanzler Stocker zeigte sich gestern diesbezüglich aber optimistisch: „Ich glaube, dass die Zwei-Drittel-Mehrheit beim Bundesstaatsanwalt vielleicht leichter zu finden ist, als bei anderen Themen“.

Welche Einigungen haben die drei Parteien sonst noch niedergeschrieben? Etwa eine tiefgreifende Reform in der Justiz, inklusive Überwachung von Chat-Nachrichten. Auch der Punkt Präventions- und Deradikalisierungsarbeit bekam im finalen Arbeitspapier mehr Platz als noch in den ersten Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos, die am Dreikönigswochenede gescheitert sind. Wohl auch aufgrund des tragischen Terroranschlags in Villach.