Parallelwelten zwischen Wiener Untergrund, Eichgraben und Klagenfurt

Wenn Heavy TikTok-User in der Wiener U-Bahn sichtbar durch ihr Profil fetzen, kostet es mich viel Überwindung, nicht in ihr Handy zu spechteln. Faszinierend das Tempo, in dem sie Kurzvideos mit Likes markieren, um den Algorithmus auf ihre Vorlieben zu trainieren. Und in welchen Parallelwelten Sitznachbarn so unterwegs sind. Am Wochenende hätte man vermuten können, dass die hektische Suche nach neuen Infos über den vermeintlichen Putschversuch der russischen Wagner-Söldner gegen ihren Präsidenten, Vladimir Putin, die Smartphones dominieren. Doch selbst die spektakulärsten weltpolitischen Events lassen Menschen in ihrem Alltag außerhalb journalistischer oder politischer Blasen oft erstaunlich kalt. Wer auf fremde Handys spechtelte, kam eher mit der Welt der Schönheits-OPs in Berührung, die Beauty-Influencerinnen zur Schau stellen. Oder der Welt des Kampfsports in Form spektakulärer Knock-Outs in den Mixed-Martial-Arts-Käfigen dieser Welt.