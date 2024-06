René Benko: Die Papiere bitte!

Innsbruck-Igls, Dienstagfrüh um halb acht: Mehrere Polizeiautos und Kleinbusse in Zivil fahren am Anwesen der Familie Benko vor, Beamte der Spurensicherung und Cobra-Männer in schwerem Gerät begehren Einlass. Eine von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) angeordnete Hausdurchsuchung steht an, es geht um das Insolvenzverfahren der Signa Holding inklusive Subgesellschaften.

Und nicht nur in Innsbruck. Am selben Vormittag finden auch in der Wiener Zentrale von René Benkos Signa Holding sowie bei mehreren ehemaligen Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern Hausdurchsuchungen statt, nicht zuletzt auch beim Ex-Finanzvorstand Manuel Pirolt, der die Immobilientöchter Signa Prime und Signa Development leitete. Pirolt, im Signa-Reich lange die Nummer zwei hinter René Benko, hat sich im aktuellen profil erst vor wenigen Tagen in einem großen Interview erklärt – was er zum Kollaps der Signa und zu René Benkos Rolle im Unternehmen zu sagen hatte, lesen Sie hier.