Was versteckt René Benko?

Eigentlich war es eine ganz harmlose Frage: „Können Sie uns die Jahres- bzw. Konzernabschlüsse der Signa Holding GmbH, der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG für 2021 und 2022 – soweit diese bereits fertiggestellt sind – zur Verfügung stellen?“ Mit diesem Anliegen trat profil (erstmals) am 21. Juni 2023 an einen Sprecher des Signa-Konzerns des Tiroler Immobilien-Investors René Benko heran. Zuvor hatte sich die Signa auf aufsehenerregende Weise von der Möbelhauskette kika/Leiner getrennt. Das möglichst aktuelle Zahlenwerk des Konzerns zu studieren ist in so einem Fall ein durchaus üblicher Rechercheansatz. Alleine: Signa lieferte nicht.

Am 10. Juli 2023 fragte profil erneut nach den Konzernabschlüssen der zentralen Benko-Firmen Signa Prime und Signa Development. Und am 30. August 2023 noch einmal. Zwischendurch war profil tatsächlich einmal signalisiert worden, dass Signa das Zahlenwerk zur Verfügung stellen werde. Offenbar eine Finte. Bis heute drückt sich der Immobilienkonzern vor einer Offenlegung. Statt auf Transparenz setzt René Benko lieber auf Bilanz-Katz-und-Maus.

Dabei wurden mittlerweile sogar Zwangsstrafen verhängt: Lästigen Journalisten mögen Unternehmen ihre Jahresabschlüsse endlos vorenthalten dürfen, dem Firmenbuch aber nicht. Die Veröffentlichung der Bilanzen für das Geschäftsjahr 2021 wäre längst fällig gewesen. Die Strafen fürs Zuwiderhandeln, die sich im drei- bis vierstelligen Eurobereich abspielen, sind für einen Milliardenkonzern à la Signa freilich Peanuts.