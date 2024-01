Karenzgeld: Wie die Behörden Mamas und Papas schikanieren

Nämlich dann, wenn die Familie nicht so ganz der österreichischen Norm entspricht. Und diese Norm ist sehr eng gesteckt. Wer selbständig ist, umzieht, für die Arbeit ins EU-Nachbarland pendelt oder zeitweise getrennt wohnt, sprengt den Rahmen. Die Folge sind ewige Telefonschleifen, monatelange Wartezeiten und eine Bürokratieflut. In meinem Fall war das Problem das Arbeitsverhältnis meines Partners im exotischen Deutschland - trotz meiner Arbeit in Wien und einem gemeinsamen Wohnort hier.

Familien verändern sich, Berufe werden flexibler, durch die Pandemie noch einmal mehr. Die Österreichische Gesundheitskasse prüft genau, damit nicht irrtümlich zu viel ausgezahlt wird. Doch was ist noch verhältnismäßig und ab wann wird es zur Schikane? Das Kinderbetreuungsgeld ist befristet, macht einen bei weitem nicht zur Millionärin und wird in dieser Zeit dringend benötigt. Bei einer durchschnittlichen Fertilitätsrate von 1,41 Kindern pro Frau scheint mir die Gefahr des Sozialbetrugs auch überschaubar. Und es ist auch eine ziemlich anstrengende Form des Betrugs. Nachdem sich im Vorjahr die Beschwerden häuften, wandte sich die Arbeiterkammer in einem offenen Brief an Familienministerin Susanne Raab. Seitdem habe sich die Lage minimal verbessert, heißt es von Seiten der Arbeiterkammer.