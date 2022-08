Problemfeld Väterkarenz: Männer gehen seltener und bleiben kürzer

Die Karenzzeit gilt nach wie vor als ein Knackpunkt am Arbeitsmarkt und bei der Gleichberechtigung. Würden mehr Männer länger in Karenz gehen, könnte das Einkommens-, Karriere- und Pensionsunterschiede verkleinern. Derzeit nehmen rund 20 Prozent der Väter in Österreich diese Möglichkeit in Anspruch. Nur drei Prozent bleiben aber länger als drei Monate, lediglich ein Prozent länger als ein halbes Jahr. Dies zeigt eine Studie der Arbeiterkammer. Gesetzliche Neuerungen der vergangenen zehn Jahre, wie das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld und der Papamonat, sollten eine berufliche Auszeit zur Kinderbetreuung attraktiver machen, aber bisher mit wenig Erfolg. Seit der Einführung des Papamonats 2017 gehen sogar noch weniger Väter in Karenz. Was läuft da schief?

Wer geht in Karenz?

Immer wieder fällt bei dieser Recherche der Satz: Väterkarenz ist nur etwas für die sogenannten Bobos in den hippen Wohnvierteln unweit der Wiener Innenstadt, sprich liberale, gebildete und gut verdienende Menschen. profil trifft Franz (auch er heißt im echten Leben anders) in einem Beisl nahe dem Wiener Donaukanal. Er trägt eine Arbeitshose, wie man sie von Baustellen kennt. Als Bobo geht er jedenfalls nicht durch, er macht nicht „irgendwas mit Medien“, sondern irgendwas auf Baustellen. Franz ist zuständig für Dichtheitsprüfungen bei Gebäuden. „Das ist, wenn wieder einmal ein Schmarrn gebaut wurde und Wasser ausrinnt“, fasst er es kurz zusammen. Auch ein klar männerdominierter Beruf. Er überlegt lange und meint schließlich, dass ihm bis auf die Juniorchefin in seiner Firma keine Frau in diesem Fach einfällt.