Wie Markus Marterbauer (Papier) sparen will

Am 29. April bekamen die Parlamentsklubs einen Brief aus dem Finanzministerium, unterschrieben vom Ressortleiter persönlich, Markus Marterbauer. Der SPÖ-Finanzminister wandte sich an die Abgeordneten mit der Bitte um Verständnis: Am 13. Mai – also heute, 10 Uhr – werde er seine erste Budgetrede im Nationalrat halten „mit der ich dem Parlament und der Öffentlichkeit unter anderem ein großes Sanierungspaket für die Bundesfinanzen vorstellen werde“. Und weil auch direkt beim physischen Budget gespart werde, „wird das Finanzministerium heuer das Budget in digitaler Form vorlegen, anstatt eine große Zahl sogenannter ,Budgetziegel‘ in gedruckter Form zu versenden“. 100.000 Euro will das Ministerium damit sparen. Denn bisher wurden 1,2 Millionen Seiten für das Parlament gedruckt, ein ausgedrucktes Exemplar des Budgets kostete demnach 350 Euro. „Wir bitten um Verständnis für dieses Vorgehen.“