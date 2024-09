Am Donnerstag werden die letzten Wahlkarten ausgewertet. Die meisten Briefwahlstimmen wurden schon am Sonntag ausgezählt. Die Schwankungsbreite liegt daher unter 0,5 Prozent.

Was hat Bundespräsidenten Van der Bellen jetzt zu tun?

Am Mittwoch wird Bundespräsident Van der Bellen den Rücktritt der Bundesregierung annehmen und sie mit der Fortführung der Verwaltung betrauen - bis eine neue gefunden ist. Dann führt er Gespräche mit den Spitzenkandidat:innen aller Parteien. Üblicherweise betraut der Bundespräsident den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin der stärksten Partei mit der Regierungsbildung. Ob Van der Bellen nach dem Wahlsieg der FPÖ so vorgehen wird, ist noch unklar. In der Vergangenheit hat er in Erwägung gezogen, Parteichef Kickl nicht automatisch einen Regierungsbildungsauftrag zu erteilen.

Von Koalitionsverhandlungen zur Koalition

Nach den Nationalratswahlen setzen sich Parteien erst intern zusammen und starten anschließend Koalitionsverhandlungen, um zu klären, in welcher Form eine Zusammenarbeit zwischen Parteien funktionieren kann und denkbar ist. Am Ende dieser Verhandlungen wird im Idealfall eine Koalitionsvereinbarung geschlossen. Diese Vereinbarungen sind politische Übereinkommen zwischen zwei oder mehreren politischen Fraktionen, die den politischen Kurs für die nächste Regierung abstecken.