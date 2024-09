Der Gewinner dieses Wahlabends ist FPÖ-Chef Herbert Kickl. Die FPÖ kann - nach ihrer Ibiza-bedingten Wahlschlappe 2019 mit nur 16,17 Prozent – einen historischen Stimmengewinn verbuchen. Die Freiheitlichen landen damit erstmal auf Platz eins, auch wenn sich der Abstand zur ÖVP zuletzt verkleinert hatte. Der freiheitliche Spitzenkandidat Herbert Kickl führte seine Partei erstmals in die Nationalratswahl, 2019 war noch Norbert Hofer Parteichef. Der als Hardliner geltende Parteiobmann Kickl hatte schon vor der Wahl das Kanzleramt als klares Wahlziel ausgerufen. Thematisch setzte die FPÖ im Wahlkampf vor allem auf das blaue Kernthema Migration. Ihr stärkstes Ergebnis erzielte die FPÖ bei Nationalratswahlen im Jahr 1999 mit 26,91 Prozent und Platz zwei - wenige Stimmen vor der damals drittplatzierten ÖVP.

Der scheidenden schwarz-grünen Bundesregierung stellt das kein besonders rosiges Zeugnis aus. Von einer Mehrheit sind ÖVP und die Grünen im frisch gewählten Nationalrat weit entfernt. In den Umfragen der vergangenen Monate hatte sich abgezeichnet was heute Gewissheit wurde: Das unter dem vielfach zitierten Motto „Das Beste aus beiden Welten“ präsentierte schwarz-grüne Regierungsexperiment ist mit dem heutigen Tag eindeutig abgewählt.

Die SPÖ konnte sich nach ihrem schlechten Abschneiden von 2019 - mit 21,18 Prozent das schwächste der Partei bei Nationalratswahlen überhaupt – auch bei dieser Wahl nicht erholen. Spitzenkandidat Andreas Babler führte die Sozialdemokratie nach dem turbulenten Parteitag mit der Kampfabstimmung gegen den internen Gegner Hans-Peter Doskozil in seiner ersten Nationalratswahl auf den klaren dritten Platz – zum ersten Mal in der Geschichte der Sozialdemokratie. Die „große Aufholjagd“, die SP-Chef Babler noch Anfang September angekündigt hatte, fand damit nicht statt. Die Sozialdemokratie konnte bisher 15 Mal Platz eins belegen, bei den anderen acht Urnengängen kam sie auf Platz zwei.

Die ÖVP war nach ihren beiden ersten Plätzen bei den Wahlgängen von 2017 (31,47 Prozent) und 2019 (37,46) als Titelverteidigerin ins Rennen gegangen. Wie schon bei der Europawahl am 9. Juni landeten die Türkisen nun auch bei der Nationalratswahl hinter der FPÖ auf Platz zwei. Daran konnten auch die zuletzt wieder gestiegenen Umfragewerte nichts mehr ändern. Bei den bisher 23 Wahlen zum Nationalrat seit 1945 konnte die ÖVP insgesamt acht Mal Platz eins erzielen, stets vor der SPÖ, die bei den anderen 15 Urnengängen auf Platz eins kam. Nur einmal (1999) lag die ÖVP auf Rang drei - mit dem gleichen Prozentanteil wie die FPÖ, aber minimal weniger Stimmen.

Die Grünen konnten ihr (Rekord-)Ergebnis von 2019 (13,9 Prozent) nicht halten. Sie rutschten voraussichtlich knapp hinter die Neos auf Platz fünf ab. Die interne Ursachensuche dafür wird wohl mit dem heutigen Abend beginnen. In der türkis-grünen Koalition musste die Partei aus Sicht ihrer Basis so manchen Kompromiss eingehen, was viele Wähler:innen verstimmte. Die Emanzipation von Koalitionspartner ÖVP im Wahlkampf konnte der Ökopartei Platz vier auch nicht mehr retten.

Die Zustimmung von Umweltministerin Leonore Gewessler zur EU-Renaturierungsverordnung gegen den Willen der ÖVP sorgte zwar zuletzt für innerparteiliche Begeisterung bei den Grünen und für Ärger beim Koalitionspartner, konnte die grüne Wählerschaft aber offenbar nicht mehr überzeugen. Bisher traten die Grünen zwölf Mal bei Nationalratswahlen an. Die in jüngster Zeit größte Niederlage erlitten sie beim Wahlgang 2017, als sie mit nur 3,8 Prozent am Einzug scheiterten. Nach dem fulminanten Comeback 2019 mit dem Rekord-Ergebnis folgte die Regierungsbeteiligung unter ÖVP-Kanzlerschaft. Eine Fortsetzung dieser politischen Partnerschaft ist nach dem heutigen Wahlergebnis eindeutig ausgeschlossen.