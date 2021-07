... kriminelle Karrieren afghanischer Asylwerber:

„Jene Afghanen, die kriminell werden, sind meist Analphabeten und kommen aus abgelegenen Gebieten Afghanistans - oder aus dem Iran. Im Iran leben viele Angehörige der schiitischen Volksgruppe Hazara. Als Minderheit führen sie oft ein Leben wie Untermenschen, manche vagabundieren, nehmen Drogen. Andere sind Hilfsarbeiter und bekommen von Arbeitgebern Opium verabreicht, um leistungsfähiger zu sein; im Iran wird Opium konsumiert wie bei uns Wein. Auf der Flucht beginnt dann die Beschaffungskriminalität für die Schlepper, durch Drogenhandel, Raub aber auch männliche Prostitution. Dafür gibt es in Griechenland, Serbien, Mazedonien einen Markt. Man rutscht tiefer rein, will Geld auch für sich, vercheckt noch mehr. Gewalt wird zum Alltag, das Messer immer dabei, der Charakter verändert sich. Was ich zeigen will: Solche jungen Afghanen kommen bereits kriminell nach Österreich. Sie kennen es von der Flucht nicht anders. In Österreich gibt es plötzlich Rechte. Man wird nicht wegen einer kleinen Menge Haschisch für Monate weggesperrt oder von der Polizei verprügelt, man kann sich sehr frei bewegen, selbst nach der ersten, zweiten, dritten Anzeige, bekommt vielleicht sogar eine Wohnung, in der man machen kann, was man will. Wie offenbar im aktuellen Fall. So etwas animiert, weiter zu machen.“

... die Kontrolle problematischer Flüchtlinge:

„Man sollte Flüchtlinge unterschiedlich behandeln. Wer integriert sich, lernt die Sprache, bemüht sich um Arbeit und wer driftet ab. Das muss genau beobachtet werden, von Anfang an. Es geht doch nicht, dass ein angeblich minderjähriger Flüchtling in der Nacht herumstreift oder mit 13-jährigen Mädchen Zeit verbringt. Jeder muss von Beginn an wissen: das ist Tabu. Wenn ein junger Afghane von der Stadt Wien eine Wohnung bekommt, müssen die Betreuer wissen: lernt er dort, kommt er vorwärts bei der Integration oder dealt er mit Drogen? Das muss viel öfters überprüft werden. Sozialarbeit gehört nicht nur aufgestockt, sondern besser geschult. Viele Betreuer sind selbst ehemalige Flüchtlinge. Ich habe den Eindruck, dass nicht alle von ihnen ihre Klienten in dem Ausmaß zur Integration drängen, wie sich das die österreichische Bevölkerung erwartet.“

... das angebliche Alter der Tatverdächtigen:

„Das ist das erste, was Schlepper raten: Sag‘, du bist minderjährig. Das schützt vor Abschiebung oder Ärger mit der Polizei. Ein Teil der Afghanen sind klein gewachsen, haben wenig Bartwuchs. Das erhöht die Chance, damit durchzukommen. Bei Verdacht auf Volljährigkeit sollte das Alter sofort überprüft werden. Das wird derzeit nur im Ausnahmefall gemacht. Wenn doch, werden bei der Altersfeststellung mehrere Körperteile wie Finger, Ellbogen, Stirn untersucht und der jüngste Teil gilt. Dagegen äußere ich mich manchmal vor den Richtern oder Referenten des Bundesasylamtes, weil ich mir sicher bin: die Männer sind älter. Ich schätze, dass mehr als die Hälfte, die in den vergangenen Jahren als unbegleitete Minderjährige aus Afghanistan oder dem Iran kamen, in Wirklichkeit älter waren.“