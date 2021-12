Wolfgang Sobotka: Was 2021 wirklich geschah

Fleischwerdung von Wahlerfolgen

Das Amt des Nationalratspräsidenten steht traditionell der stimmenstärksten Partei zu. Insofern sind Nationalratspräsidenten immer auch Fleisch gewordene Wahlerfolge. Sobotka ist seit dem türkisen Triumph 2017 im Amt. Am Aufstieg des Sebastian Kurz war er nicht unbeteiligt. Im Gegensatz zum deutschen Regierungschef kann ein österreichischer Bundeskanzler einem Minister nichts vorschreiben. So will es die Verfassung. Daher tat Sobotka als Innenminister, was er wollte, respektive was Sebastian Kurz wollte und vor allem das, was Christian Kern nicht wollte. Am Ende war die rot-schwarze Koalition hin, und Sobotka hatte dazu mit geschickten Störmanövern seinen Beitrag geleistet.

Doch weil die Ära Kurz eher unschön zu Ende gegangen ist, schwelgt Sobotka lieber in anderweitigen Erinnerungen. Und mögen die Bundeskanzler drüben am Ballhausplatz einander die Klinke in die Hand gegeben haben, das Jahr 2021 war aus Sicht des Nationalratspräsidenten ein gelungenes. Parlamentsdelegationen reisten real oder virtuell in aller Damen und Herren Länder, sogar nach Indien, berichtet er nicht ohne Stolz. Mit dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Chinesischen Nationalen Volkskongresses Li Zhanshu konferierte Sobotka Anfang Dezember per Video. Die Menschenrechtslage in China war dabei kein Thema, die in Österreich schließlich auch nicht. Stattdessen warb Sobotka dafür, den chinesischen Markt für österreichische Agrarprodukte zu öffnen und erörterte die Problematik der Engpässe bei Lieferungen von Magnesit nach Europa. Der Präsident würde auch einen guten Außenhandelsdelegierten in Shanghai abgeben. Im engen Zimmer im Landtmann beginnen langsam Augen zuzufallen.