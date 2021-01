Der Oppositionelle Alexei Nawalny lässt sich weder durch Vergiftung noch durch Verhaftung zum Schweigen bringen. In der Frage von Sanktionen ist die EU in der Zwickmühle – sie will Menschenrechte verteidigen und gleichzeitig ihre Energieverträge mit Russland nicht gefährden. [E-Paper]

von Siobhán Geets, Tessa Szyszkowitz