Amoklauf Graz: Mutmaßliche Betrügerin Sanela G. festgenommen

Recherchen von profil und Datum zufolge ist die mutmaßliche Betrügerin Sanela G. am Freitag in der südlichen Steiermark festgenommen worden. Das wurde auch aus Ermittlerkreisen bestätigt. Die Frau soll sich als Angehörige eines Opfers des Grazer Amoklaufs ausgegeben und auf der Plattform „GoFundMe“ ein Spendenkonto eingerichtet haben. Auf diese Weise habe sie rund 37.262 Euro gesammelt.

Um ihre Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, soll sie drei Familien insgesamt 2.126 Euro überwiesen bzw. persönlich übergeben haben. Zwei Müttern habe sie dabei unter falschem Namen Beträge von 521 bzw. 605 Euro in bar überreicht. Rund 20.000 Euro sollen sich noch auf ihrem Konto befinden. Ob das Geld ausschließlich aus den Spenden für die Amokopfer stammt, ist laut Ermittlern derzeit unklar.

Gegen die Verdächtige läuft außerdem ein Schuldenregulierungsverfahren. Sie muss ihre Verbindlichkeiten bis 2027 begleichen. „GoFundMe“ hat eigenen Angaben zufolge bereits Untersuchungen zu dem Spendenkonto „Amoklauf Graz – Hilfe für die Hinterbliebenen Familien“ eingeleitet.