Anschlag in Wien: Erster Verdächtiger kommt aus U-Haft frei

In den Stunden und Tagen nach dem Terroranschlag vom 2. November verhaftete die Polizei ein Dutzend mutmaßliche Komplizen. Weitere Festnahmen folgten. Am Donnerstag kam nun der erste – und bisher einzige – Verdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft aus der U-Haft frei. Begründung: fehlender dringender Tatverdacht. Anwalt Nikolaus Rast hatte eine Haftbeschwerde verfasst. Sie hat sich durch die Enthaftung erledigt, und Rast fühlt sich „in meinem Glauben an den Rechtsstaat bestätigt“. Beim Oberlandesgericht liegen weitere acht Beschwerden in der Causa, „über die erst zu entscheiden ist“, wie ein Sprecher erklärt.