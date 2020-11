So wird der Wien-Attentäter in Dschihadisten-Chats glorifiziert

Drei Muslime, die sich dem islamistischen Terror entgegenstellen? Das passt so gar nicht in die Propaganda der Dschihadisten, die einen Keil zwischen Muslime und Nichtmuslime treiben wollen. In den Chatgruppen hetzen sie mit einem Sujet gegen einen der drei Helden – und zeigen sein Foto. Darunter ist auf Arabisch zu lesen: „Das ist ein Araber, der mit den Ungläubigen gemeinsam fehlgeleitet ist.“ Über das Bild des jungen Mannes wurde eine zerschlagene Fensterscheibe retuschiert – eine eindeutige Gewaltanspielung. Neben dem Helfer der Terrornacht ist der bewaffnete Attentäter K.F. zu sehen. Darunter die Zeile: „Das ist der Albaner, der die Ungläubigen bezwingt“. profil leitete das bedrohliche Propaganda-Sujet bereits vor Veröffentlichung dieses Artikels an den betroffenen Helfer weiter. Er steht dazu bereits mit der Polizei in Kontakt. Die Bildsprache der islamistischen Sujets, die auch Gewaltszenen der Terrornacht enthalten, veröffentlicht profil bewusst nicht.

Vor seinem Tod war der Attentäter K.F. laut bisherigem Ermittlungsstand selbst bei Telegram aktiv, um sich mit anderen Fanatikern zu vernetzen. Aber nicht nur dort dürfte seine Radikalisierung stattgefunden haben: im Netz fand er frei zugängliche Seiten, die ihm ideologisch zusagten, etwa das deutschsprachige Salafisten-Portal „Im Auftrag des Islam“. Laut K.F.s Betreuer vom Deradikalisierungsverein Derad bezog sich der spätere Attentäter immer wieder auf Inhalte des Portals.

Und die sind äußerst fragwürdig: In den Videos von „Im Auftrag des Islam“ werden Wahlen und Demokratie als „Kuffr“ (ungläubig, Anm.) verteufelt. Auch zu aktuellen Themen wie den Mohammed-Karikaturen beziehen die Online-Prediger Stellung und attackieren Frankreichs Präsident Emanuel Macron. Hinter der Website stehen laut dem deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Personen, die mit der 2001 verbotenen Organisation „Kalifatstaat“ in Verbindung stehen. „Solche Gruppierungen verpacken ihre Online-Auftritt oft unter unscheinbaren Namen“, meint der Islamwissenschafter Rami Ali. Dadurch sei man für eine größere Anzahl an Muslimen empfänglich. Die Organisation agiere laut Ali jedoch „sektenartig.“ Gegen einen Protagonisten der Seite, der sich als „Furkan bin Abdullah“ nennt, ermittelt seit kurzem die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wegen Verhetzung.