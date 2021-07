Aristotelische Überlegungen

Wie dachte der griechische Philosoph Aristoteles über die Demokratie und was geht uns das heute an? Nun, da wäre am Donnerstag kommender Woche um 18.30 eine Podiumsdiskussion in Graz in der Halle für Kunst Steiermark. Zum Thema „Europa: Antike Zukunft“ werden Experten aus verschiedenen Bereichen miteinander reden. Etwa die Präsidentin des Grazer Landesgerichts Caroline List, der Architekt Andras Palffy, der das österreichische Parlament behutsam erneuert, der Künstler Franz Kapfer, der in der gleichnamigen Ausstellung mit einer Hass-Installation auftritt, und die Alt-Philologin Eveline Krummen. Sandro Droschl, Direktor der Halle für Kunst, ist überdies ab Sonntag im profil-History Podcast zu hören.