Auf der US-Tournee eröffnet Makazaria jedes Konzert mit einem Friedensstatement. "We stand for Love, Unity and Humanity. The Band Russkaja keeps representing Peace and we say: Stop the War in Ukraine!" So steht es auch auf der Website fett geschrieben-damit kein Zweifel aufkommt. Wenn Sänger und Bassist von ihren russischen und ukrainischen Wurzeln erzählen und sich dann Arm in Arm gegen den Krieg aussprechen, wird das meist mit langem Beifall quittiert. "Ich vermeide es dabei, zu tief in den politischen Sumpf einzutauchen, denn unsere Message ist ganz klar: Nein zum Krieg!",sagt Makazaria.



Die anderen Bandkollegen reden ihrem Sänger und Bassisten gut zu. Erinnern die beiden daran, dass ihre Musik rocke und genau nichts mit russischer Politik zu tun habe. Dennoch können sich Makazaria und Miller einer gewissen Identitätskrise nicht erwehren, unter der viele Menschen nun leiden, die familiär, musikalisch, beruflich zwischen den Welten leben; Lebenswelten, die der Krieg nun trennt.