Beratung für Gewalt-Opfer: „Nur der Täter muss sich schämen“

Im Nachgang wurde in den sozialen Medien der Vorwurf geäußert, Frühsexualisierung von Kindern und Jugendlichen könnte das Tatmotiv sein, teilweise wurde sogar das Opfer an Pranger gestellt. Die Psychologin kontert, dass es heute zwar leichter sei, pornografische Inhalte zu konsumieren, aber das führe nicht „automatisch zu früherem Geschlechtsverkehr. Im Gegenteil: altersadäquat aufgeklärte Jugendliche haben sogar später ihre ersten sexuellen Kontakte“. Anstatt möglicher Täter-Opfer-Umkehr stehe vielmehr die Frage im Raum, weshalb das Mädchen keine Hilfe fand. „Betroffene brauchen durchschnittlich sieben Anläufe, bis ihnen geglaubt wird“, mahnt Gerngroß.

Die Psychologin Johanna Gerngroß von der Sigmund Freud Privatuniversität hält Einvernehmlichkeit für unplausibel. Wahrscheinlicher sei, dass das Mädchen „mit der Situation überfordert gewesen sein dürfte und nicht zugestimmt hat“. Eine rechtliche, aber auch soziale Implementierung des „Konsens-Konzepts“ in welchem nur ein aktives „ja“ als Zustimmung gewertet wird, könnte solche Fälle verhindern, sagt die Leiterin der Lehrgänge Sexualpädagogik und Sexualberatung. Noch sei es so, dass „Schweigen als Billigung oder Gutheißung einer solchen Tat verstanden wird“, so Gerngroß weiter. Das müsse sich ändern.

Geschockte oder traumatisierte Geschädigte sind oftmals auch nicht in der Lage, sich zu öffnen. Die 12-Jährige machte ihrer Mutter gegenüber nur vage Angaben. Auf der Polizeidienststelle wollte sie sich im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten zuerst nicht äußern. Erst nachdem die Ermittler das Mädchen gesondert einbestellten und sich Beamtinnen des 2023 gegründeten LKA-Opferschutzzentrums dem Fall annahmen, fasste das Kind den nötigen Mut. Das Opferschutzzentrum ist seit Oktober vergangenen Jahres in Betrieb. 14 Beamte des Landeskriminalamts prüfen akute Fälle von Gewalt, erstellen Gefahrenanalysen und stehen in Kontakt mit weiteren Beratungsstellen. Auch Betretungs- und Annäherungsverbote können durch die Polizeibehörden ausgesprochen werden.

„Um das Gewaltschutz-System bekannter zu machen, müssen wir uns besser koordinieren und die Schnittstellen besser ineinandergreifen“, so Krejci. Gleichwohl fordert sie eine „gesellschaftliche Entstigmatisierung“ von Beratung. „Wenn es um Eigenheimfinanzierung geht, wendet man sich ohne zu zögern an Expert:innen. Das muss auch in anderen Lebenslagen möglich sein.“ Dabei kann das Gespräch mit neutralen Dritten befreiend sein. Denn oft verhindere Scham, dass man gegenüber bekannten Personen seine Gefühle nicht anspreche.

Distanz hilft

Brigitta Pongratz von der Opferhilfe „Weisser Ring“ bestätigt, dass es für die Opfer schwierig sein kann, im Beisein von Verwandten oder Bekannten auszusagen. „Wir kennen das beispielsweise auch bei Übersetzungstätigkeiten. Angehörige sind sehr oft mit betroffen und leiden mit dem eigentlichen Opfer mit. Deshalb ist der Einsatz professioneller Dolmetscher – auch in Form von Videodolmetschung – von Vorteil, damit das Opfer frei reden kann und keine Information auf der Strecke bleibt.“ Beim „Weissen Ring“ berät man Opfer situativer Gewalt. Also Menschen, denen von in der Regel unbekannten Tätern Gewalt angetan wurde. In vielen Fällen treibt die Betroffenen die Scham um. „Aber außer dem Täter muss sich niemand schämen“, so Pongratz.

Nicole Krejci mahnt abschließend alle die Augen offenzuhalten. Denn „die Wahrscheinlichkeit, dass im eigenen direkten oder indirekten Umfeld jemand von Gewalt betroffen ist, ist groß.“