Betrugscausa um toten Anwalt: Ermittlungen gegen KSV1870-Firma

Das Nachrichtenmagazin profil berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über ein Ermittlungsverfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Zusammenhang mit einem verstorbenen prominenten Wiener Wirtschaftsanwalt. Michael Mathes nahm sich im Oktober 2014 das Leben. Er soll in großem Stil Klientengelder veruntreut haben. Mathes galt als „Vertrauensanwalt“ des Gläubigerschutzverbandes KSV1870, für dessen Klienten er Forderungen bei säumigen Schuldnern eintrieb. Nun prüft die Justiz die Rolle der Gläubigerschützer in Zusammenhang mit mutmaßlichen Malversationen des Anwalts.