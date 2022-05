Wirecard: Wie zwei Österreicher einen Milliardenkonzern in den Ruin führten

Tausende Schicksale, verdichtet in wenigen Zeilen. Es ist der 18. Juni 2020, kurz nach Mittag, als sich in den elektronischen Postfächern von Markus Braun und Jan Marsalek der Zorn und die Verzweiflung wildfremder Menschen entladen. Braun, ein Österreicher, ist zu diesem Zeitpunkt noch Vorstandsvorsitzender des Finanzdienstleisters Wirecard AG und hat kurz zuvor folgenschwere Informationen veröffentlicht: In den Büchern des Konzerns mit Sitz in Aschheim nahe München klafft ein annähernd zwei Milliarden Euro großes Loch, ein Viertel der Bilanzsumme scheint nicht vorhanden zu sein. Und: Wirecard-Finanzdirektor Jan Marsalek, auch er ein Österreicher, ist bis zur Klärung des Sachverhalts freigestellt worden. Die Wirecard-Aktie taumelt, der Kapitalmarkt bebt, Anlegerinnen und Anleger schreiben den Ösis im Wirecard-Management verstörende E-Mails:

„Sie haben uns ruiniert. Alles ersparte Geld hatten wir in Wirecard investiert, in dem Glauben in das beste deutsche DAX-Fintech-Unternehmen mit dem größten Zukunftspotential zu investieren, um damit das Haus unserer 5-köpfigen Familie abbezahlen zu können. Wir hatten 385.000 € und wollten eigentlich nur ein wenig mehr um schuldenfrei zu werden.“



„Ihr Unternehmen ist besser als der wildeste Action-Thriller im Kino! Rund 10.000 Euro wurden alleine heute bei mir als Aktionär in Luft und Asche aufgelöst.“

„Hallo Markus, macht es dir eigentlich Spaß Vertrauen in deine Person zu zerstören und Menschen in den Ruin zu treiben?“

Eine Woche später fällt das Kartenhaus tatsächlich zusammen, am 25. Juni 2020 stellt die Wirecard AG in München einen Insolvenzantrag. Markus Braun ist da als Vorstandschef bereits zurückgetreten, Jan Marsalek verschwunden.

Zwei Jahre sind vergangen – und bis heute suchen Geschädigte Antworten auf die eine Frage: Wie um alles in der Welt konnte das passieren?