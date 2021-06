Herbert Kickl: Der Brandredner

Menschenverachtung kam am besten an. "Testosterongesteuerte Spanner im Schwimmbad" habe man bekommen; "nicht bestellt - Lieferung zurück", spottete Kickl über die Flüchtlinge, die 2015 nach Österreich gekommen waren, bei einem Auftritt in Krems. Seine Sprache sei das nicht, entgegnete Parteichef Hofer in einem profil-Interview etwas kraftlos.



In einem Einkaufszentrum in Pasching, am Stadtrand von Linz, begann Kickl mit einer Erklärung: "Nicht nur Freunde schauen zu, sondern auch die selbst ernannte linke Sprach- und Gesinnungspolizei. Die passt auf, was ich sage. Wenn sie bei mir den Versuch unternehmen, mir einen Maulkorb umzuhängen: Dann schnappe ich zu, dann beiße ich zu. Kann nur sagen, dass das wehtut."



Noch derber gab sich Kickl im "Hubertus Stadel" in Wien-Favoriten. "Ich halte auch nichts von diesem Dauerdistanzieren. Wenn man sich von allem distanziert, dann wird man keinen Meter vorwärtskommen. Da bin ich dann schon bei der nächsten Vokabel, wo man angeblich so vorsichtig sein soll: Was ist denn das anderes als ein Bevölkerungsaustausch, was ist denn das, wenn man seine eigene Heimat nicht mehr wiedererkennen kann!"