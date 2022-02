Causa Chorherr: Anklage ist rechtswirksam

Laut einer Presseaussendung des Oberlandesgerichts Wien hat das OLG den (einzigen) Einspruch gegen die Anklage abgewiesen, diese ist damit rechtswirksam.

Wie ausführlich berichtet, lastet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Chorherr Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit an – in Zusammenhang mit dem von Chorherr gegründeten und viele Jahre geleiteten Verein „S2Arch“. Der Verein sammelte eifrig Spenden, auch bei nun mitangeklagten Geschäftsleuten – so sollen insgesamt 1,6 Millionen Euro zusammengekommen sein. Die Spender sollen sich laut WKStA im Abtausch dafür eine „gewogene Amtstätigkeit“ des grünen Politikers erhofft haben, etwa bei Behördenverfahren zu großen Bauvorhaben in Wien.

Die Betroffenen bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.