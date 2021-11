Anklagen in der Spenden-Causa um Chorherr

Das sagen die Beschuldigten

Mittwochabend lagen profil bereits erste Reaktionen auf die – nicht rechtswirksame – Anklageschrift vor.

Christoph Chorherr äußerte sich noch am Abend via Twitter: „Die WKStA kam zum Schluss, gegen mich und einige Spender Anklage zu erheben. Desw. kurz meine Sicht dazu: Vorweg: Die WKStA handelt gemäß ihres Auftrags in einem Rechtsstaat. Ich will hier nichts kritisieren. Meine Sicht der Vorkommnisse ist jedoch eine andere. Der Ort, wo das letztlich entschieden wird, ist eine öffentliche Gerichtsverhandlung, wo alle Aspekte beleuchtet und Zeugen gehört und schliesslich ein/e unabhängige/r Richter/in einen Urteilsspruch fällt … Ich bin sehr zuversichtlich, daß ich dort, fußend auf den Ermittlungsergebnissen darlegen kann, daß ich die Vorwürfe der Anklageschrift entkräften werden … Deswegen hat die WKSTA verständlicherweise auch akribisch Dutzende Widmungsakten untersucht und 16 Mitarbeiter/innen der zuständigen Magistratsabteilung unter Wahrheitspflicht befragt, um herauszufinden, ob es irgendeinen Hinweis auf „pflichtwidriges“ Handeln meinerseits gab. Ergebnis, im Akt dokumentiert: Alle Magistratsmitarbeiter bestätigten, dass die Bearbeitung sämtlicher Projekte ihren üblichen Lauf nahmen und keinerlei rechtswidrige Interventionen durch Politik, Vorgesetzte oder sonst am Projekt interessierte Personen erfolgten … Habe ich alles richtig gemacht? Nein. Es war ein Fehler, nicht bereits 2010, als die Grünen der Regierung beitraten, den Obmann des Vereins zurückgelegt zu haben."

Für Erwin Soravia und die Soravia Group antwortete ein Mediensprecher: „Soziale Verantwortung ist für die Soravia Gruppe und die Familie Soravia kein Schlagwort. In den letzten 10 Jahren wurden Kunst-, Sport- und soziale Initiativen mit mehr als 5 Mio. Euro unterstützt. Im Rahmen dieses CSR-Programms wurde auch der Verein S2Arch als eines von zwei Projekten in Afrika mit drei Spenden von je 15.000 Euro gefördert. Wir sind uns sicher, dass wir bei unseren Spenden an den Verein S2Arch korrekt und im Sinne unserer sozialen Verantwortung gehandelt haben und sind uns deshalb auch sicher, dass ein ordentliches Gericht dies auch bestätigen wird.“

Die Vorgeschichte zur Anklage und die heiklen „Heumarkt“-Mails finden Sie hier:

Lesen Sie hier: Causa Chorherr - Die geheimen Mails zum Heumarkt-Projekt

Lesen Sie hier: Heumarkt-Mails: „Kurz weiß Bescheid“

Lesen Sie hier: Tojner an Chorherr: „Danke Sie sind grossartig!“