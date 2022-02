Christiane Druml: "Startschuss für weitere Impfpflichten"

profil: Bereits im Mai 2020 forderten Sie in einem profil-Interview die Impfpflicht, sobald Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen sind. Warum diese Pionierinnen-Rolle?



Druml: Das hatte eine Vorgeschichte. Die Bioethikkommission kam 2018 zum Standpunkt, dass allgemeine Impfpflichten gegen schwere Krankheiten, die sich von Mensch zu Mensch übertragen, unter gewissen Bedingungen vertretbar sind. Damals dachten wir eher an Masern oder die Kinderlähmung. Polio grassiert ja in Reiseländern wie Kenia oder Herkunftsländern von Flüchtlingen wie Afghanistan.



profil: Wie reagierte die Politik auf Ihren Vorstoß einer Covid-19-Impfpflicht?



Druml: Sie zuckte beim bloßen Gedanken an eine Verpflichtung zusammen und betonte die Freiwilligkeit. Dieses reflexartige Mantra stärkt aber nur die Impfgegner, und man gibt die Themenführerschaft in der Pandemie aus der Hand. In der Klarheit einer Pflichtimpfung schwingt auch die feste Überzeugung ihrer Wirksamkeit mit. Das hätte mir von Beginn an besser gefallen-begleitet mit Transparenz über die aktuellen Zahlen über den Fortschritt der Impfungen, gegenübergestellt der Anzahl der Ungeimpften im Spital, mit Lichtstrahlern auf öffentliche Plätze und Gebäude projiziert.