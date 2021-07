profil: Dass Geschäfte auch am Sonntag offenhalten, hat die Wirtschaftskammer in Ihrer Ära blockiert. Leitl: Wir blockieren gar nichts. Wir halten Grundwerte hoch. 99 Prozent der Unternehmen sind Kleinbetriebe. Die Unternehmer arbeiten bis zu 100 Stunden in der Woche. Der Mensch braucht einen Lebenstakt. Mir ist auch der Sonntag heilig. Ich gehe in die Kirche und ins Wirtshaus, treffe meine Mutter und meine Enkel. Menschen müssen zusammenkommen. Es gibt Studien, wonach 25 Prozent unserer Landsleute psychisch darunter leiden, dass der Wandel so schnell geht und sich soziale Bindungen auflösen.