Die Debatten über die Reihenfolge beim Impfen werden schriller

Darüber wird, in anschwellender Laufstärke und mit aufgeregten Zwischentönen, diskutiert. Im Dezember und Jänner, als Österreich mit den Impfungen startete, war die Entscheidung noch leicht: Als Ziel-1-Gebiet war rasch die vulnerable Gruppe der Betagten ausgemacht, die in Alten-und Seniorenheimen leben. Aus verflixt guten Gründen-die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache: Im Dezember 2020, am Höhepunkt der zweiten Welle, stammte jeder zweite Corona-Tote aus einem Seniorenheim, beunruhigende 376 Heimbewohner pro Woche wurden damals vom Virus dahingerafft. Jetzt, im April, in der dritten Welle, starben nur mehr 14 Heimbewohner pro Woche. Wer angesichts dieser Zahlen noch an der Wirksamkeit der Impfung zweifelt, gehört auch sonst zur Aluhut-Fraktion. Genauso unumstritten und logisch folgte der nächste Schritt, gleich zu Beginn Personal in Pflegeheimen und Menschen in Gesundheitsberufen zu impfen, Ärzte, Intensivpfleger, Apotheker-dicht gefolgt von Menschen über 70 Jahren und all jenen, die in Schulen und Kindergärten im Einsatz sind und sich nicht distanzieren können.