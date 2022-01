Worum handelt es sich bei dem neuen Impfstoff von Novavax?

Zu den Begleiterscheinungen der Pandemie zählt der Umstand, dass wir uns an eine Menge Fachbegriffe, Produktnamen und Kürzel gewöhnen müssen. Jetzt kommen weitere hinzu: NVX-CoV2373, Nuvaxovid, Matrix-M, Protein-Nanopartikel. Sie beziehen sich auf den jüngsten Impfstoff gegen das Coronavirus, der im Dezember in der europäischen Union zugelassen wurde: ein Präparat des US-Herstellers Novavax, von dem die ersten Chargen in den nächsten Wochen ausgeliefert werden könnten. Österreich hat 750.000 Dosen des Impfstoffs bestellt, dessen Markenname „Nuvaxovid“ lautet. NVX-CoV2373 war die Bezeichnung während der Studienphasen.

Die öffentliche Debatte über die Innovation schwelt schon einige Zeit, weil Nuvaxovid als Option für all jene gehandelt wurde, die den neuartigen mRNA-Impfstoffen von Biontech / Pfizer und Moderna mit Skepsis begegnen. Bisherige Verweigerer sagten gerne: Wenn der Totimpfstoff von Novavax kommt, gehe ich auch impfen. Sie meinten, dass sie ein altes, bewährtes Verfahren bevorzugen – und keinesfalls einem Impfstoff auf gentechnischer Basis vertrauen und sich niemals fremdes Erbgut spritzen lassen würden.

Ist diese Haltung schlüssig? Allenfalls teilweise. In erster Linie zeigt die Detailbetrachtung, dass die Realität – wie fast immer – komplexer ist als es sich manche Zeitgenossen wünschen. Worum also handelt es sich bei dem neuen Impfstoff? Wie funktioniert und wirkt er?

Zuerst die schlechte Nachricht für Menschen mit Gen-Phobie: Wie auch jeder andere Impfstoff beruht Nuvaxovid auf Methoden der Gentechnologie.