Coronavirus: „Bugs“ im Test-Labor

In Bilanzen über die Amtszeit des scheidenden Gesundheitsministers Rudolf Anschober wurde ein Punkt besonders hervorgehoben: die erfolgreiche Test-Strategie. Hauptdrehscheibe: Unzählige Labors in ganz Österreich. Sie führen Tests durch, werten Proben aus, speisen die Ergebnisse in das Meldesystem EMS (Dashboard) ein.