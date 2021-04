Gesundheitsminister in der Corona-Krise: Minister Impossible

Die Gründe für den hohen Verschleiß an "Pandemie-Ministern" liegen auf der Hand: Nie zuvor lastete derart viel Verantwortung auf den Schultern der Gesundheitspolitik. In Tschechien verlief das Sesselrücken besonders turbulent, hier ist bereits der vierte Minister am Werken. Nachdem der liberale Adam Vojtěch kein Rezept gegen die steigenden Infektionszahlen hatte, verstieß sein Nachfolger Roman Prymula mit einem illegalen Restaurantbesuch gegen die Corona-Regeln. In Polen genoss Minister Łukasz Szumowski lange hohe Beliebtheitswerte, stolperte im August 2020 aber über eine Affäre um überteuerte Maskenbeschaffung. Die lettische Ministerin Ilze Viņķele musste im Jänner wegen Turbulenzen bei der Impfstoffbeschaffung die Politik verlassen. In Spanien konnte der beliebte Gesundheitspolitiker Salvador Illa aus der Not eine Tugend machen: Er wechselte im Jänner 2021 in die katalanische Regionalpolitik, wo er bei Wahlen das stimmenstärkste Ergebnis einfuhr.