"Das ist Kindergarten-Niveau"

"Ich könnte eine Konditorei und Blumenhandlung aufmachen." - Alt-Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wird mit Blumen und Mehlspeisen überhäuft...

"Ich will nie der Zwischenkeppler der Innenpolitik werden." - ...und legt ein politisches Schweigegelübde ab.

"Für mich ist es völlig neu, dass man als Regierungspartei im U-Ausschuss an Vorbesprechungen und Siegesfeiern der Opposition teilnimmt" - auf so ein Gelübde käme Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol (ÖVP) wohl nie und hat zum 80er eine Botschaft an die Grünen parat.

"Ein Sozi-Fresser war ich nie." - Khol überrascht.

"Es gibt das Recht, rechtskonform unvernünftig zu handeln. Man kann am Tag zehn Schnitzel essen oder mit 140 Kilo die Felswand hinaufklettern, ohne dass der Staat unten steht und das Seil sichert." - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ruft derweil zur Eigenverantwortung auf.

"Ich mute meinen Kindern ja auch zu, in der Früh ihre Zähne zu putzen." - Mikrobiologe Michael Wagner tut sich mit der Kritik an den Gurgeltests für Wiener Kinder ein wenig schwer.

"Als Christdemokrat ist 'Du sollst nicht lügen' die oberste Prämisse." - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) schiebt das achte Gebot nach oben.

"Ich begebe mich nicht in eine Situation, dass man mir vorwirft, dass ich meiner Arbeit nicht nachkomme." - und begründet, wieso er auch im nächsten Ausschuss den Vorsitz übernehmen würde.

"Gegen Glauben kommt man nicht an. Ich bin Mediziner und kein Pfarrer." - Bernhard Kleinsasser, Arzt in Stall im Mölltal, will die Impfskepsis seiner Patienten nicht austreiben.

"Ich schäme mich schon fast! Die Blauen sind so ehrlich und fair in diesem Budgetprozess, und die Schwarzen..." - Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid ließ die FPÖ beim Budget 2018 mit schlechtem Gewissen zappeln.

"Jeder, der den Herren Blümel kennt, weiß, dass er nicht nett ist." - jeder, der Christian Hafenecker kennt, weiß, dass er Finanzminister Blümel nicht nett findet.

"Das war kein Untersuchungsausschuss, sondern ein Unterstellungsausschuss." - Andreas Hanger, Aufsteiger der ÖVP-Kampfmaschinen, schließt den U-Ausschuss ab.