Demokratieforscherin: "Es besteht die Gefahr des Rosinenpickens"

84 Österreicherinnen und Österreicher trafen sich seit Jänner einmal im Monat und diskutierten, wie das Land bis 2040 klimaneutral werden soll. Kommenden Montag werden sie ihre Vorschläge zur Rettung des Klimas vorlegen. Diese sind nicht bindend – die Umsetzung liegt an der Regierung.





profil: Ist der Klimarat nicht lediglich eine PR-Aktion für die grüne Klimaministerin?



Ehs: Der Koalitionspartner ÖVP hat das Thema den Grünen überlassen, weshalb es eine starke Zurechnung zu Gewessler gibt. Als Demokratieberaterin halte ich das für einen Konstruktionsfehler. Das ist eben ein breites Thema, das nicht allein das Klimaministerium betrifft. Ich hätte im Vorfeld dazu geraten, den Prozess wenigstens gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium auszurichten. Wir kennen ja die Aussagen des ÖVP-Abgeordneten Johannes Schmuckenschlager, der gemeint hat, der Klimarat sei für ihn nicht relevant. Das wäre dann in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen. Und es ist natürlich auch Teil unserer Evaluation, zu schauen: Was geht tatsächlich in die Umsetzung? Ist man offen für weitergehende Vorschläge oder will man sich nur Rückenwind holen?



profil: Wozu braucht man denn einen Klimarat überhaupt?



Ehs: Er geht auf das Klimavolksbegehren von vor zwei Jahren zurück. Darin wurde gefordert, die Bürgerinnen und Bürger zu hören: ihre Ideen, ihre Expertise des Alltags, ihr Leiden mit der Erderhitzung. Also diejenigen, die kein politisches Mandat haben, die aber repräsentativ für die österreichische Bevölkerung sind – also im besten Fall ein "Mini-Österreich" darstellen.



profil: Wie wurden denn die Menschen genau ausgewählt?



Ehs: Die Vorgabe für die Statistik Austria war, 100 Personen auszulosen, die nach Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund und regionaler Zusammensetzung der österreichischen Bevölkerung entsprechen.



profil: Schließlich waren es nur 84. Warum sind manche abgesprungen?



Ehs: Es gab von Anfang an nur 98 Namen, welche die Statistik Austria überhaupt liefern konnte. Was stark mit der Corona-Krise zu tun hatte. Es galt die 2G-plus-Regel, sodass alle Ungeimpften verloren gegangen sind. Leider hatte die Statistik Austria auch nur eine sehr kleine Gruppe von Ersatzteilnehmern, aus der sie schöpfen konnte.



profil: Manche Teilnehmer haben beschrieben, dass sie zwischendurch sehr frustriert waren. Gehört das zum Prozess dazu?



Ehs: Wir sind gerade dabei, das zu evaluieren. Was wir nicht nur beim Klimarat, sondern bei allen Bürgerräten sehen, ist, dass auch Platz sein muss, um den Grant und die Unzufriedenheit mit der Politik rauszulassen. In den ersten Umfragen sehen wir bei manchen Teilnehmern wenig Vertrauen in die Politik, dass ihre Empfehlungen tatsächlich in die Umsetzung kommen. Es besteht tatsächlich die Gefahr des Rosinenpickens: Die Politik holt sich ein Mandat für Maßnahmen, die sie ohnehin durchsetzen wollte.