"Im Winter werden uns Delta und ihre Nachfolgerinnen um die Ohren fliegen." - Molekularbiologe Ulrich Elling wagt eine Prognose...

"Es gibt Momente, wo man Menschen nicht guten Gewissens sich selbst überlassen kann. Es ist wie im Straßenverkehr: Dort zwingen wir sie ja auch, sich anzuschnallen oder nicht bei Rot über die Straße zu gehen." - ... und denkt an eine Impfpflicht.

"Ich brauche keine Flugreise, ich bin in Österreich glücklich." - FPÖ-Chef Herbert Kickl fühlt sich zu Hause am wohlsten.

"Die Geimpften sind die neuen Gefährder." - Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp erklärt die aktuelle Corona-Lage aus seiner Sicht.

"Schneller können wir immer sein, aber ja, hudeln ist auch nicht gut." - Katharina Reich, Chief Medical Officer des Gesundheitsministeriums, meint nicht, dass die seit Monaten in Wien üblichen PCR-Tests in den Bundesländern zu langsam anrollen.

"Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte." - Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will mit Vollgas in die Zukunft.

"Wer glaubt, die Klimakrise bewältigen zu können, ohne etwas zu verändern, der lebt in der Steinzeit." - Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer steigt auf die Bremse.

"Der Antrag wurde der ÖVP von den Grünen regelrecht abgenötigt." - Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf fühlt sich vom Koalitionspartner erpresst.