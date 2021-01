Die „Ibiza“-Vertuschung

Warum wurden dem laufenden „Ibiza“-Untersuchungsausschuss vonseiten des Justizministeriums/der Oberstaatsanwaltschaft Wien Beweismittel aus dem Jahr 2019 vorenthalten? Wollte ein Sektionschef die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft damals eigenmächtig von den „Ibiza“-Ermittlungen ausschließen? Indem er eine Weisung von Justizminister Josef Moser behauptete, die es tatsächlich nicht gab? Und was hat es mit den eklatanten Widersprüchen im Untersuchungsausschuss auf sich? Schaffen wir ein bisschen Ordnung.

In den vergangenen Tagen sind einige bemerkenswerte Dinge öffentlich geworden in diesem Land. Gemeinsam mit der Tageszeitung „Der Standard“ und der ORF-„ZIB 2“ deckte profil eine Vertuschung auf. Nach unseren gemeinsamen Recherchen haben Beamte des Wiener Justizapparats dem „Ibiza“-Ausschuss wichtige Informationen vorenthalten. Konkret: mehrere E-Mails vom 18. Mai 2019, die Justizministeriums-Sektionschef Christian Pilnacek (als Generalsekretär damals Nummer zwei im Haus) an den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien Johann Fuchs geschickt hatte. Tags zuvor hatten „Süddeutsche Zeitung“ und „Spiegel“ Ausschnitte aus dem „Ibiza“-Video öffentlich gemacht, Heinz-Christian Strache war als Vizekanzler bereits außer Dienst, die Republik bebte.