MARIO VARGAS LLOSA

Der Name des peruanischen Literatur-Nobelpreisträgers 2010, Mario Vargas Llosa, war bereits einmal in Zusammenhang mit einer BVI-Firma genannt worden, im Zuge der Panama Papers-Enthüllungen 2016. Er wollte damals nicht damit in Verbindung gebracht werden. Aus den Pandora Papers geht hervor, dass Vargas Llosa jedenfalls eine andere auf den British Virgin Islands registrierte Gesellschaft genutzt hat, um Geld zu investieren.