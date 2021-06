Die Urlaubssaison hat begonnen - aber bleibt sie uns auch?

Haben Sie diesen Sommer einen Urlaub außerhalb von Österreich geplant?

Was früher normal war, ist heute mit viel Aufregung und vor allem Verwirrung verbunden. Welche Regelungen gelten im jeweiligen Land bei der Einreise und Ausreise, welche vor Ort? Besteht Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz oder FFP2?), muss man sich testen lassen (Antigen oder PCR?), gibt es Sperrstunden (Gastronomieschließung oder sogar Ausgangssperren?),...?

Vieles ändert sich obendrein noch täglich: Berichte von Anfang Juni listen Österreich noch als Risikogebiet, seit 21. Juni sind wir das zumindest für Spanien nicht mehr. Dafür ist jetzt die Delta-Variante auf dem Vormarsch, erste Reisewarnungen für Spanien und Portugal werden bereits wieder vernehmbar. Es bleibt einem wohl nur übrig, sich wenige Tage (oder am besten am Vortag) zu informieren, ob man denn verreisen darf oder sollte. So ist es nun also, das Leben mit Corona.