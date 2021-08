Ding-Dong für das Klima

Früher einmal verkündete das Glockenläuten die Uhrzeit oder erinnerte daran, rechtzeitig seine Steuern zu zahlen. Sie warnten vor Pest, Unwetter oder Krieg. Glockenläuten diente zur Begrüßung angesehener Gäste oder wies verirrten Wanderern in der Dämmerung den Weg. Glocken waren also so etwas wie ein tonnenschweres, kollektives Smartphone. Heute, wo die katholische Kirche moralische und (zum Glück auch) politische Autorität eingebüßt hat, ist das anders. Aber ganz so übel fand ich das Gebimmel am Freitagnachmittag dann doch nicht. Hinkt die katholische Kirche sonst bei so gut wie allem hinterher (Aufarbeitung ihrer über Jahrzehnte vertuschten Missbrauchsfälle, Abschaffung des Zölibats, Anerkennung von Homo-Ehen, Integration von Frauen) zeigt sie sich zumindest in punkto Klima fortschrittlich. Zumindest fortschrittlicher als die ÖVP.