Doch eine Impfpflicht?

Guten Morgen!

Sechs Tage ist es nun her, dass Rudolf Anschober zurückgetreten ist. Was bleibt vom Gesundheitsminister? Unter anderem das klare Nein zu einer Impfpflicht. Nicht zwingen, sondern überzeugen, war sein Credo. Im Kindergarten ist das bisher nicht so recht gelungen. In der Steiermark ließen sich in der ersten Runde nur 50 Prozent des Personals impfen. In Vorarlberg waren es unter 50 Prozent. In Wien 70 Prozent, erfragte ihr Morgenpostler bei den Behörden.

Sehnsucht nach sicherer Umarmung

Im Kindergarten tragen Pädagoginnen keine Maske und halten keinen Abstand zu den Kleinkindern. Gott sei Dank. Eine Umarmung kann Wunder wirken, wenn das Kind sich bei der Übergabe am Türstock festkrallt. Doch auch daheim wird ohne Maske gekuschelt. Das aggressivere britische Virus hat so leichtes Spiel, über den Kindergarten in die Familien getragen zu werden. „Meine Tochter fängt nächste Woche in einem Kindergarten an. Vier Gruppen. Niemand geimpft“, schreibt mir eine Frau auf Twitter. Eine Mutter aus Wien Liesing schreibt mir, wie schwer es sie, ihren kleinen Sohn und ihren Partner erwischt hat – mit Nachwirkungen bis heute. Die Ansteckung führt sie eindeutig auf den Kindergarten zurück. „Noch immer verweigert angeblich die Hälfte der Belegschaft eine Impfung.“