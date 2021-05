Dschihadisten-Aussteigerprogramm: Bevor es zu spät ist

Vor zwei Wochen beschrieb profil auf Basis von Ermittlungsakten das Netzwerk des islamistischen Attentäters Kujtim F. Die zentrale Erkenntnis: Seine Freunde waren viel näher und viel länger an ihm dran als vermutet - nämlich bis kurz vor dem Anschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020. Die neuen Details zeigen auch eindringlich, welchen Kraftakt es benötigt, solche Attentate zu verhindern.



Ein neuer Ansatz dazu ist das Aussteigerprogramm "Kompass". Seit Jahren in Planung, ist es vor einem Monat endlich angelaufen. Im Unterschied zur klassischen Bewährungshilfe ist die Teilnahme freiwillig. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) nominiert Kandidaten, die Sozialarbeiter vom Bewährungshilfe-Verein Neustart suchen diese auf und klären ab, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll erscheint. "Entscheidend ist die Anfangsmotivation", sagt Kompass-Leiter Spiros Papadopoulos. "Wir konzentrieren uns auf junge Menschen, die Bereitschaft signalisieren, sich zu ändern. Für ideologisch verfestigte Hassprediger taugt das Programm nicht." Vertrauen aufzubauen, sei extrem schwer. "Am Anfang glauben die Kandidaten, wir sind Zivilpolizisten", sagt Papadopoulos. Doch die Bewährungshelfer schicken bloß monatliche Statusmeldungen über den beruflichen und privaten Fortschritt an den Verfassungsschutz.

Wer sind die ersten potenziellen Dschihad-Aussteiger? Mit biografischen Details halten sich die Sozialarbeiter im profil-Gespräch extrem zurück. Die Aussteiger sollen sich keinesfalls wiedererkennen. So viel verraten sie: Aus dem Umfeld von Kujtim F. ist derzeit keine Person bei Kompass. Elf Jugendliche und junge Erwachsene sind im Moment in dem Programm, darunter drei Frauen. Neun saßen bereits wegen eines Vergehens nach dem Terrorismusparagrafen 278 in Haft. Zwei sind noch unbescholten und gerieten durch ihre Kontakte zu islamistischen Netzwerken ins Visier der Verfassungsschützer. Solche Personen noch rechtzeitig abzufangen, zählt zu den zentralen Aufgaben von Kompass.