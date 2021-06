"Du schuldest mir was :-)))"

"Auf den Bundeskanzler bin ich stolz - auf manche sonst in seinem Umfeld nicht so wirklich." - Schnöseltruppe? Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat mit Sebastian Kurz' Familie seine Probleme.

"Also ein verurteilter Bundeskanzler ist tatsächlich nicht vorstellbar." - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) richtet Kurz seine Schmerzgrenze aus.

"Es fehlt in der Truppe um Kurz einfach an Reife und Erfahrung - und das schlägt sich jetzt nieder." - Reinhold Mitterlehner weiß, warum seine Nachfolger an der ÖVP-Spitze unter Druck geraten ist.

"Österreich." - Das größte Demokratie-Sorgenkind der EU, meint der deutsche Ex-SPD-Chef Martin Schulz.