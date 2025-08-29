Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen Wien Anklage gegen Egisto Ott sowie einen weiteren Polizeibeamten eingebracht. Dem ehemaligen Chefinspektor wird vorgeworfen, in seiner Zeit als Beamter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) unrechtmäßig sensible Daten weitergegeben und dadurch das Recht auf Geheimhaltung personenbezogener Daten verletzt zu haben. Dabei soll er unter anderem Informationen zu Aufenthaltsorten, Kfz-Kennzeichen oder Reisebewegungen aus nationalen und internationalen Polizeidatenbanken entwendet haben.

Russland-Connection

Besonders brisant: Laut Anklage soll Ott für die Russische Föderation sowie den flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek „zum Nachteil der Republik Österreich“ spioniert und dafür finanzielle Gegenleistungen erhalten haben. So habe er im November 2022 im Auftrag Marsaleks einen gesicherten Laptop (SINA-S) um 20.000 Euro entwendet, der später in die Hände des russischen Nachrichtendienstes gelangt sein soll.