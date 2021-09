Ein Mann behauptet, er sei eine Frau: Kriegt er den Quotenjob?

Im aktuellen profil feiern wir die 2500. Ausgabe unseres Magazins. Über fast alles haben wir in mehr als 50 Jahren geschrieben. Die Vorgänge im Kreisverband der Grünen im schwäbischen Reutlingen waren meines Wissens nach noch nie Thema. Höchste Zeit, das wenigstens in der Morgenpost zu ändern: Im August kandidierte dort, also in Reutlingen, eine Person namens David Allison für einen Platz im Vorstand. Das reicht nicht für eine Würdigung, meinen Sie? Immer mit der Ruhe, es kommt noch mehr. David Allison sieht aus wie ein Mann, hört sich an wie ein Mann, kleidet sich wie ein Mann. Aber: Er kandidierte als Frau auf einem Frauenquotenplatz.