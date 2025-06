Ermittler zum Graz-Attentäter: A. spielte Egoshooter, Motiv weiter unklar

Es ist knapp 50 Stunden her, dass ein 21-jähriger Amokläufer am Dienstag im BORG Dreierschützengasse in Graz neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin tötete. Die Polizei kennt nun Details über den Ablauf der Tat, profil nimmt Abstand davon, den Tathergang minutiös zu schildern, um Nachahmungstäter zu vermeiden. Nur soviel: Der Mann habe wahllos auf die Schülerinnen und Schüler geschossen, die getötete Lehrperson hingegen habe ihn in seiner Zeit am Gymnasium in einem Fach unterrichtet, das genaue Verhältnis ist aber noch unklar. Nachdem er die sechste Klasse wiederholen musste, hat der Mann die Schule abgebrochen.