EU: Erste Länder mit Altersverifizierung auf Social Media

Wie können Kinder am besten vor den Gefahren des Internets geschützt werden? In Österreich wird insbesondere nach der Radikalisierung des islamistischen Attentäters in Villach im Februar immer häufiger über einen notwendigen stärkeren Schutz von Jugendlichen auf Social Media diskutiert. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sprach sich in Folge für eine Altersbeschränkung bis zum 15. Lebensjahr aus. Ein etwaiges Verbot oder Einschränkungen für Minderjährige müssten aber auf EU-Ebene beschlossen werden, so lautete das Argument.

An Brüssel kann es allerdings nicht mehr scheitern: bereits vor zwei Monaten hat die EU-Kommission ein Paket mit Guidelines zu einer Altersverifikation auf Social Media geschaffen. Seitdem können EU-Mitgliedsstaaten Altersverifizierungen und Jugendschutzregeln für diverse Social-Media-Plattformen setzen. Laut des Digital Service Acts, Artikel 28, sind zudem alle großen Sozialen Netzwerke dazu verpflichtet, diese von der EU-Kommission ausgearbeiteten Altersverifizierungen und Kinderschutzregulierungen einzuhalten und mit den einzelnen Staaten zu kooperieren.

Vorreiter in puncto Jugendschutz im Netz sind übrigens bisher Dänemark, Griechenland, Spanien, Frankreich und Italien: Hier wird die digitale Altersverifizierung bereits ausprobiert. Wann wird sich Österreich diesen Ländern anschließen?

Aus Bablers Büro heißt es auf profil-Anfrage, dass die Altersverifizierung weiterhin auf der Agenda stehe und man derzeit auf Regierungsebene daran arbeite, eine Lösung zu finden. Klingt also nicht nach baldiger Umsetzung.