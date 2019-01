EU-Wahl 2019: Das sind die Kandidaten

Ende Mai werden die Abgeordneten für das Europäische Parlament gewählt. Wer für Österreich ins Rennen geht und was Sie sonst noch über die Wahl wissen müssen.

Momentan sitzen 18 Abgeordnete für Österreich im EU-Parlament, wobei ÖVP und SPÖ jeweils fünf Mandate innehaben, die FPÖ vier, die Grünen drei und die NEOS eines.

Zu den bekannteren Mandataren gehören Eugen Freund, der nach seiner Laufbahn als ORF-Moderator für die SPÖ ins Rennen ging. Othmar Karas von der ÖVP (Bild), Harald Vilimsky aus der FPÖ (Bild), Angelika Mlinar von den NEOS und Michel Reimon von den Grünen.

Die EU-Wahl 2019

Der Ministerrat legt am Mittwoch den 26. Mai 2019 als Termin für die Wahl der österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments fest. Europawahlen finden grundsätzlich alle 5 Jahre statt und werden zur gleichen Zeit in allen Mitgliedsstaaten abgehalten. Das EU-Parlament ist das einzig direkt demokratische gewählte Organ der EU, es entscheidet über europäische Gesetze und über den Haushalt der EU. Die Abgeordneten wählen außerdem den Präsidenten der Europäischen Kommission.

Die Kandidaten

ÖVP

Für die ÖVP wird ihr erfahrenster EU-Politiker Othmar Karas als Listenerster ins Rennen gehen. Karas folgte Ernst Strasser nach dessen Lobbying-Äffare 2011 im EU-Parlament nach. 2014 war er dann EU-Spitzenkandidat für die ÖVP. Seine Kandidatur galt jedoch bis vor Kurzem noch als unsicher, da Karas ein scharfer Kritiker der FPÖ und anderer EU-kritischer Rechtsparteien ist. Die von Schwarz-Blau forcierte Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder hält er für EU-rechtswidrig. Kritisch sah er auch, dass Österreich den UNO-Migrationspakt nicht unterzeichnet hat. Seine Nominierung ist somit ein ungewöhnlicher Ausreißer in Kanzler Sebastian Kurz' Personalpolitik. Staatssekretärin Karoline Edtstadler soll als regierungstreue Listenzweite wohl für Ausgleich sorgen. Womöglich wurde Karas auch nominiert, weil er sonst eine eigene Liste gegründet hätte.

Publikumsmagnet für Senioren soll der ehemalige ORF-Moderator Wolfram Pirchner sein. Der Effekt solcher Quereinsteiger bei der Wahl ist jedoch endenwollend, wie Politikberater Thomas Hofer der APA erklärt. Vielmehr bringt die Strahlkraft der Fernsehgesichter einer Partei kurzfristige mediale Aufmerksamkeit.

SPÖ

Nach dem Debakel um Ex-Parteichef Christian Kern, der sich zuerst selbst zum Spitzenkandidaten machen wollte, damit jedoch keinen Erfolg hatte, kommt nun Andreas Schieder zum Zug. Schieder musste sich schon bei der Wahl zum Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sowie in seiner Rolle als Klubchef Pamela Rendi-Wagner geschlagen geben. Bringt 2019 nun einen Erfolg? In seiner Rede am SPÖ-Parteitag 2018 wünschte er sich für Europa, dass die großen Konzerne tatsächlich entsprechende Steuern zahlen, wie das jetzt schon jeder Würstelstand tue, dass Turnschuhe ohne Kinderarbeit oder Ausbeutung produziert würden und dass es ein Europa sei, in dem geholfen statt gehetzt werde.

Ein bekanntes Gesicht auf der SPÖ-Liste ist auch Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend.

FPÖ

Wie auch 2014 wird Generalsekretär Harald Vilimsky für die FPÖ als Spitzenkandidat antreten. Vilimsky machte sich 2018 auf EU-Ebene unbeliebt, als er EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Alkoholismus vorwarf. Karas bezeichnete Vilimskys Äußerungen als "einer Regierungspartei unwürdig". Auch der EU-Wahlkampf dürfte ruppig werden: "Lieber Othmar Karas, ich werfe Ihnen heute den blauen Fehdehandschuh ins Gesicht", verlautbarte Vilimsky beim Neujahrstreffen der FPÖ. Inhaltlich will Vilimsky vor allem für eine EU mit weniger zentralen Kompetenzen eintreten, es gelte "diese EU der Merkels, Macrons und Junckers zu beenden". Die ganze Liste der FPÖ wird wohl erst Ende Jänner oder Anfang Februar präsentiert.

NEOS

Die jüngste Mandatarin der NEOS im Nationalrat wird die jüngste Spitzkandidatin für den EU-Wahlkampf. Claudia Gamon will sich für ein starkes Europa einsetzen, das vereint Entscheidungen trifft. Bestätigt wird sie aber wohl erst Ende Jänner.

Grüne

Bei den Grünen wurde die EU-Wahl zur Chefsache erklärt: Bundessprecher Werner Kogler will den Grünen zumindest einen Sitz im EU-Parlament erhalten und das mit einem Fokus auf Umweltthemen. Der Regierung wirft er hier Versagen vor.

Jetzt - Liste Pilz

Bei Jetzt wurde bereits eine Kandidatur von Johannes Voggenhuber angedacht. Er war bereits für die Grünen im EU-Parlament. Aber auch eine weibliche Kandidatin scheint von einigen in der Partei gewünscht zu werden. Würde eine Nationalrätin nach Brüssel wechseln, würde auch ein Platz im Parlament frei, den Parteichefin Maria Stern für sich beanspruchen könnte.

Ergebnisse der Europawahl 2014

Aktuelle Sitzverteilung

Brexit-Verschiebung könnte Wahl spannender machen

Eine Verschiebung des Brexit könnte die Europawahl im Mai deutlich spannender machen. Dies zeigt eine aktuelle Wahlprognose des Projekts "Poll of Polls" für die APA. Die Sozialdemokraten, denen bisher keine Siegeschancen gegeben wurden, könnten nämlich mit den Labour-Stimmen ihren Rückstand auf die führende Europäische Volkspartei (EVP) mehr als halbieren.

Nach der aktuellen Prognose für die EU-27 liegt die EVP mit 182 zu 132 Mandaten praktisch uneinholbar vor den Sozialdemokraten (S&D). Findet die Europawahl auch in Großbritannien statt, wäre die EVP aber nur noch mit 178 zu 156 Mandaten vorne. Der Grund: Die EVP würde nämlich bei der Verteilung der 73 britischen EU-Mandate leer ausgehen, weil die Konservativen von Premierministerin Theresa May der europaskeptischen Fraktion ECR angehören. Dagegen würde die Labour Party der S&D 28 zusätzliche Mandate bescheren, gleich viel wie die deutschen und spanischen Sozialdemokraten gemeinsam auf die politische Waagschale bringen.

Realität dürfte diese theoretische Variante werden, wenn der EU-Ausstieg Großbritanniens über den 2. Juli hinaus verschoben wird. An diesem Tag konstituiert sich nämlich das neue Europaparlament. Ist das Vereinigte Königreich dann noch EU-Mitglied, muss es auch mit Abgeordneten in der Straßburger Volksvertretung präsent sein. Damit würden die Karten über Großbritannien hinaus neu gemischt, weil ein Teil der durch den Brexit wegfallenden Mandate anderen EU-Staaten zugeschlagen wurde, das Europaparlament aber nicht mehr als 751 Sitze haben darf. Österreich würde dann weiterhin 18 von 751 Mandaten haben statt 19 von 705 wie nach der geltenden Planung für die Europawahl 2019.

Sollen die Briten bei der EU-Wahl mitstimmen?

Führende EU-Abgeordnete signalisierten bereits Ablehnung zur Abhaltung einer Europawahl in Großbritannien. "Das wollen wir nicht", kritisierte ALDE-Fraktionschef Guy Verhofstadt, der auch Brexit-Chefverhandler des EU-Parlaments ist. Bei einer Wahl britischer EU-Abgeordneter "würde man die chaotische Situation, die es derzeit im britischen Parlament gibt, ins Europaparlament und in die europäische Politik importieren". Ein klares Nein kam auch von Spitzenvertretern der EVP, die durch einen Exit vom Brexit deutlich an Boden verlöre. EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber sagte am Dienstag, eine Teilnahme der Briten an der Europawahl wäre den Bürgern nicht zu erklären. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte, an der Europawahl sollten jene teilnehmen, die Europa gestalten wollten, "und nicht jene, die de facto und geistig die EU schon verlassen haben".

Dieses Problem könnte laut einem Bericht der "Financial Times" gelöst werden, indem das scheidende EU-Mitglied Großbritannien seine 73 Sitze nur auf dem Papier behält, aber keine Wahl organisiert und auch die Mandate nicht einnimmt. Damit würden nach der Europawahl im Mai nur 678 Sitze besetzt, die für den Fall des Brexit vereinbarte Aufstockung auf 705 Mandate würde bis zum tatsächlichen EU-Austritt Großbritanniens verschoben, heißt es unter Berufung auf eine vom EU-Parlament eingeholte Rechtsmeinung. Mit diesem Trick könnte der Brexit auch über den 2. Juli hinaus aufgeschoben werden.

Die EU-Kommission warnte aber vor einem Ausschluss Großbritanniens von der Europawahl, sollte der Brexit bis Anfang Juli nicht vollzogen sein. "Ein rechtmäßig zusammengesetztes Europaparlament erfordert direkt gewählte Europaabgeordnete aus allen Mitgliedstaaten bis spätestens zum Beginn der neuen Legislaturperiode, was diesmal der 2. Juli ist. Das ist die rechtliche Situation", pochte ein Kommissionssprecher auf die Wahrung der Rechte aller EU-Bürger, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben.