Experte zu Küssel-Razzia: „Schläge gegen Szene geben Hoffnung“

In Österreich rückt die rechtsextreme Szene erneut ins öffentliche Blickfeld. Jüngst durchgeführte Razzien bei Gottfried Küssel – einer zentralen Figur der Neonazi-Bewegung der 1990er-Jahre – verdeutlichen, dass die Strukturen der Szene weiterhin höchst aktiv sind. Die Polizei verzeichnet zudem seit Jahren einen Anstieg rechtsextremistisch motivierter Straftaten: So gab es im ersten Halbjahr 2025 787 rechtsextreme Straftaten, ein Anstieg von 41,3 Prozent im Vergleich zur ersten Hälfte des Vorjahres. Die gewaltbereite Rechte habe von den multiplen Krisen der letzten Jahre profitiert, so Peham.

Die Razzia rund um Küssel war nicht die erste in der Szene, zuletzt haben die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und die Polizei die Schlagzahl erhöht. Seit wann ist das der Fall?

Andreas Peham

Ein Datum lässt sich hier nicht nennen, wir haben es eher mit einer Entwicklung seit 2019 zu tun.

Gibt es dafür einen Anlass?

Peham

Der Anlass ist das Wachstum der Neonaziszene und die dementsprechende Zunahme einschlägiger Tathandlungen.

Ist die DSN in der Lage, die Szene vollständig und ausreichend zu überwachen?

Peham

Mein Eindruck ist, dass die DSN das Problem Rechtsextremismus sehr ernst nimmt. Die letzten Schläge gegen die Szene geben Anlass zur Hoffnung, dass sie das – bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten auch mit Hilfe befreundeter Dienste – kann.

In der Razzia rund um Gottfried Küssel stellten Beamt:innen unter anderem Waffen und verschiedene Granaten fest. Wie kommen diese Gruppierungen an die Waffen?

Peham

Die Herkunft der Waffen ist unterschiedlich, meistens stammen sie aus kriminellen Milieus beziehungsweise dem Rockerbandenmilieu.

Was könnten Küssel und sein Umfeld mit den sichergestellten Waffen und Granaten vorgehabt haben?

Peham

Das kann ich von außen nicht beurteilen. Grundsätzlich und entsprechend der Diskurse, die wir beobachten, würde es mich nicht überraschen, wenn solche Ansammlungen auch als Vorbereitungen für einen Bürgerkrieg nach dem imaginierten „Tag X“ dienen sollten.

Der „Tag X“– was ist damit genau gemeint?

Peham

Neonazis verstehen darunter den Tag des Zusammenbruchs des von ihnen gehassten „Systems“. Der genaue Zeitpunkt ist nicht festgelegt, eine Gruppe, die Akzelerationisten, will den Prozess dieses Unterganges durch terroristische Destabilisierung aber beschleunigen.

Geht von Neonazis und Rechtsextremen eine unmittelbare Bedrohung für die Republik aus?

Peham

Nein, unmittelbar bedroht sind all jene, die nicht ins Weltbild passen. Die Gefahren für die Republik sind eher mittelbar: Je weiter sich die Neonaziszene ausdehnt, desto normaler wird ihr Weltbild, das die Demokratie unterminiert.