Extremismusforscherin Julia Ebner: "Erhöhte Alarmstufe zu Weihnachten"

profil: Sie haben sich undercover in Chatgruppen von Islamisten eingeschleust. Wir wissen inzwischen, dass sich der Wiener Attentäter mit Gleichgesinnten über den Messenger-Dienst Telegram ausgetauscht hat. Was spielt sich auf diesen Kanälen ab?



Ebner: Nach den Anschlägen in Frankreich war deutlich ein Trend zu sehen: Da gab es viele Aufrufe, jetzt Copycat-Anschläge durchzuführen - also die Taten nachzuahmen. Das ging so in die Richtung, man müsse jetzt diese Welle der Gewalt ausnutzen und weiterführen. Und das ist in Wien leider passiert. Die französischen Attentäter wurden stark glorifiziert. Und wir wissen aus der Forschung, dass so etwas dann inspirativen Terrorismus auslösen kann. Da spielt auch die Corona-Krise eine Rolle.



profil: Inwiefern?



Ebner: In die Richtung gehend: "Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir mehrere Anschläge durchführen und das Chaos ausnutzen sollten." Seit Corona wurde in dschihadistischen Kanälen immer mehr zu Anschlägen aufgerufen. Denn die Bevölkerung ist bereits verunsichert, die sozialen Spannungen sind hoch und die emotionale Lage ist aufgeladen. Sie sehen, die Gesellschaft ist schon im Wanken, und wollen sie weiter destabilisieren.