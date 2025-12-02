Falsche Polizisten: Ermittler heben erstmals „Callcenter“ in Wiener Wohnung aus

Dass Gerlindes Telefon an jenem Abend klingelte, war kein Zufall. Die Masche der falschen Polizisten folgt einem festen Drehbuch, das keine Skrupel kennt und längst zu einem europaweiten Phänomen geworden ist. Die Täter spähen ihre Zielpersonen akribisch aus, sammeln Daten aus öffentlichen Telefonverzeichnissen oder sozialen Medien und schaffen ein Szenario, das möglichst tief ins Mark trifft: ein schwerer Unfall, ein inhaftiertes Familienmitglied, Zeitdruck. Ermittler sprechen von sogenannten Schockanrufen, die aus professionell organisierten „Callcentern“ geführt werden. Diese operieren in den meisten Fällen bewusst im Ausland, fernab der österreichischen Strafverfolgung, um Ermittlungen zu erschweren. Das Ergebnis: eine kalkulierte Ausnahmesituation, in der jeder Zweifel erstickt wird und den Tätern Beträge in Millionenhöhe beschert – und das inzwischen in ganz Europa.

In diesem Moment hört die 75-Jährige eine weitere Männerstimme im Hintergrund. Der Mann klingt verzweifelt, panisch: „Mama, ich brauche deine Hilfe!“ Gerlinde erkennt den Klang und ist davon überzeugt, das kann nur die Stimme ihres Sohnes sein. Kommissar Reinhold erklärt weiter: Gerlindes Sohn sitze nun in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Puch-Urstein in Salzburg. Es gebe jedoch eine Möglichkeit, ihn freizubekommen – sofort, heute noch, aber nur gegen Kaution. Wie hoch die Summe ist, wird später kaum mehr rekonstruierbar sein. In Erinnerung blieb der 75-Jährigen ein Betrag von 100.000 Euro. Doch zu diesem Zeitpunkt war sie schon zu tief in ein Gespräch verstrickt, das jede Form von Misstrauen unterbinden sollte.

Im Nachhinein, sagt Gerlinde S., habe sie gespürt, dass etwas nicht stimmt. 8. Oktober, 19.45 Uhr. Die 75-Jährige sitzt gerade vor den Abendnachrichten, als ihr Telefon läutet. Am Apparat ist ein Mann, der sich als „Kommissar Michael Reinhold, Polizei Bayern“ vorstellt. Ohne Umschweife kommt er schnell zum Punkt: Auf der B155, der Bundesstraße zwischen Freilassing und Salzburg, habe es vor ein paar Minuten einen Unfall gegeben. Zwei Fahrzeuge, Totalschaden. Eine Frau sei noch an der Unfallstelle verstorben, in ihrem Wagen war noch ein Baby, es sei schwer verletzt. Und dann der Satz, der Gerlindes Welt innerhalb von Sekunden kippen lässt: „Ihr Sohn ist der Unfallverursacher.“

„Als die ersten falschen Polizisten aufgetaucht sind“, sagt ein Ermittler zu profil, „dachten wir, das Problem verschwindet so schnell wieder, wie es gekommen ist.“ Ein Irrtum, wie sich herausstellte. Seit 1. Jänner 2022 wurden allein in Österreich Schäden von 23 Millionen Euro registriert. Mittlerweile befasst sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSta) mit den hinterhältigen Betrügerbanden. Die Opfer: meist ältere Frauen mit bürgerlich klingenden Namen in gehobenen Wohngegenden, die auf ein gut situiertes Umfeld schließen lassen. Eine von ihnen: Gerlinde S. Ein halbes Kilo Gold Es ist fast 21 Uhr; das Telefonat zwischen Gerlinde und „Kommissar Reinhold“ dauert inzwischen mehr als eine Stunde. Ihr Mann Bernhard S., 84, steht während des Gesprächs die ganze Zeit aufgeregt neben ihr. In seinem Kopf spalten sich die Ungereimtheiten. „Da stimmt etwas nicht“, murmelt er, fast beschwörend, immer wieder, als wolle er seine Frau zur Besinnung rufen. Währenddessen beginnt Gerlinde, ihr Hab und Gut zusammenzutragen, auf Anweisung des angeblichen Kommissars. Da sie zu Hause nicht genügend Bargeld hat und die Banken bereits geschlossen sind, schlägt Kommissar Reinhold vor, Gerlinde solle ihren Goldschmuck sammeln, um den Wert schätzen zu lassen – quasi als Pfand, bis das Geld beschafft sei. Ein Sachbearbeiter eines Notariats könne sofort vorbeikommen und die Wertsachen abholen; er müsse nur wissen, welche Stücke vorhanden sind. Das Geld soll sie am nächsten Tag überweisen, im Gegenzug würde sie ihren Schmuck zurückbekommen. Und der Kommissar hat noch eine Bitte: Nur Gold und Schmuck solle sie zusammensuchen – kein Silber. Alles andere würde die Abwicklung komplizieren. Erbstücke. Geschenke. Erinnerungen. Über die Jahre ist einiges zusammengekommen, und vor Gerlinde liegt eine kleine Schatzkiste: elf Golddukaten, vier Vierfachdukaten, drei Goldmünzen, fünf Halsketten, dazu mehrere Anhänger, ein Armband, 13 Ringe, teils besetzt mit Saphiren, Smaragden und Brillanten, und eine Cartier-Uhr. Das geht aus dem Akt hervor. Exakt 595 Gramm – Kommissar Reinhold lässt die 75-Jährige ihre Wertsachen mit der Küchenwaage abwiegen, bevor er den angeblichen Sachbearbeiter zu ihr nach Hause schickt – wiegt der Betrug, den Gerlinde zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennt. Gesamtwert: bis zu 100.000 Euro.

„Herr Nowak“ Aus Sorge, Bernhard S. könnte seiner Frau das Vorhaben im letzten Moment ausreden, hat Kommissar Reinhold vorgesorgt. Er schlägt vor, der 84-Jährige solle direkt zum Landesgericht fahren, um dort seinen Sohn abzuholen. Ein Taxi sei bereits bestellt, es werde in wenigen Minuten vor dem Haus des Ehepaars eintreffen und ihn direkt zum Gerichtsgebäude bringen. Dort warte ein Beamter auf ihn. Als das Ehepaar wenige Minuten später aus dem Fenster blickt, steht tatsächlich ein Taxi-Kombi vor dem Haus, das gelbe Dachschild leuchtet grell in der Dunkelheit. Bernhard S. scheint seine Zweifel begraben zu haben. Das Taxi ist von einem Polizisten bestellt. Ziel: Landesgericht Salzburg, Rudolfsplatz 2. Das bestätigt ihm der Taxifahrer, der selbst Opfer dieses Lügenkonstrukts wurde. Während sich der 84-Jährige auf den Weg macht, um seinen Sohn abzuholen, schickt Kommissar Reinhold den angeblichen Sachbearbeiter „Herrn Nowak“ zu Gerlinde. Sie solle vor die Tür gehen, er werde auf der Straße auf sie warten. Gerlinde tritt hinaus, den beigen Beutel fest umklammert, gefüllt mit rund einem halben Kilo Gold. Sie irrt einen Moment unsicher umher, bis sie plötzlich vor einem hochgewachsenen Mann steht. Jeans, Pullover, eine tief ins Gesicht gezogene Kappe; in der Hand eine brennende Zigarette. „Herr Nowak?“, fragt sie zögernd. Dieser antwortet nur mit den Worten „muss abholen“. Keine Erklärung, kein Lächeln, nur die Zigarette glimmt in der Nacht. Zum ersten Mal spürt Gerlinde instinktiv, dass an der ganzen Sache etwas nicht stimmt. Wortlos übergibt sie den Beutel, der Mann greift zu, wendet sich um und verschwindet zwischen den dunklen Häusern. Für einen Moment bleibt die Stille. Was geschehen wäre, hätte sie versucht zu fliehen, kann sie sich nur vorstellen. Zur selben Zeit muss ihr Mann Bernhard feststellen, dass er an diesem Abend im Gerichtsgebäude niemanden mehr antreffen wird. Es ist kurz vor Mitternacht, als Gerlinde und Bernhard S. auf der Polizeidirektion in Salzburg sitzen. Sie erstatten Anzeige gegen Männer, die, wie sie nun erfahren müssen, Teil einer skrupellosen Betrügerbande sind, die mit einer besonders perfiden Masche gezielt Pensionistinnen und Pensionisten ins Visier nimmt, um sie um ihr Erspartes zu bringen. Anwesend ist auch ihr angeblich inhaftierter Sohn, der die ganze Geschichte an diesem Abend zum ersten Mal hört. Im Fall von Gerlinde und Bernhard S. gehen die Behörden davon aus, dass das zuständige Callcenter in Tschechien stationiert war. Als Drahtzieher gelten ein Tscheche namens Pavel V. und ein Amerikaner namens Daniel R. Pavel V. sei 2024 sogar selbst als „Abholer“ in Wien tätig gewesen – jener Mann also, der wie in Gerlindes Fall als angeblicher „Herr Nowak“ vor der Haustür erschien und die Beute entgegennahm.